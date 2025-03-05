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良心何在？她在交友軟體遇「感情詐騙」：還以為要自創品牌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友利用交友軟體認識一名男生，對方表明在做網拍，她才驚覺是詐騙手段。示意圖／ingimage
一名女網友利用交友軟體認識一名男生，對方表明在做網拍，她才驚覺是詐騙手段。示意圖／ingimage

隨著科技發展，越來越多有心人士會透過交友軟體實施詐騙。一名女網友發文，透露自己分手後利用交友軟體認識一名男生，每天講電話一小時，讓她成功「暈船」，未料對方表明在做網拍，提出要原PO在電商平台開店的想法，並教她申請帳號、架設店鋪，女網友發覺苗頭不對，才驚覺是詐騙手段，她提醒網友，「這種跟閃電一樣又快又猛的戀情推展要小心」。

原PO在Dcard發文，表示自己與交往六年的前男友分手後，很難遇到年紀相仿的單身異性，於是開始利用交友軟體找尋另一半，也成功找到一個「正常」的男生。兩人彼此交換了LINE，也聊了三觀、習慣、工作、感情史等話題，甚至每天都會講一小時的電話，成功讓她「暈船」。

原PO表示，對方開始表示有在做網拍，希望兩人一起在電商平台開店，並教她申請帳號、架設店舖網站。到這裡原PO都覺得正常，直到對方開始提供網址，教她一步步註冊，原PO才驚覺不對勁，查證後發現是「感情詐騙」慣用的手法。最終對方將原PO封鎖，她也藉此告誡民眾，「跟閃電一樣又快又猛的戀情推展一定要小心」，否則可能落入詐騙陷阱。

此文一出，不少網友分享常見的詐騙手段，「他們統一話術是結婚為前提交往，但白話文就是他們不想在妳身上花太多錢，不過會畫餅給承諾，說好聽的哄妳開心，但不會有太多實質行動，妳要精神支持，偶爾給他物質或是精神，但他可能多對一、找保姆或是借錢的」、「認識沒有超過三個月，甚至是半年的，一旦牽扯到金錢，絕對是詐騙」。

也有網友分析對方用字遣詞，指出奇怪的部分，提醒民眾要小心，「他的用字遣詞就怪怪的，不太通順，感覺像是翻譯過來，並且比較少人用，口語都是用『而且』，除非寫文章才會說『並且』比較多，只要是教妳做什麼投資貨幣、買賣、開店，甚至給妳他帳號密碼，叫妳線上幫他登、幫他操作博弈都是假的」。

交友軟體 兩性關係 詐騙

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