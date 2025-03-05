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結婚怎麼辦？開整天冷氣被伴侶嫌「敗家」 他委屈：是我繳錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友本身很怕熱，分離式冷氣經常開一整天，卻被同居的伴侶批評很「敗家」。示意圖／ingimage
一名網友本身很怕熱，分離式冷氣經常開一整天，卻被同居的伴侶批評很「敗家」。示意圖／ingimage

一整天都開著冷氣真的很「敗家」嗎？一名網友發文，稱他本身很怕熱，近日天氣比較熱，他經常將分離式冷氣開一整天，兩個月電費約1600元，夏天會到2000元，他覺得很划算，卻被剛同居的伴侶批評很「敗家」，但電費明明都他在繳，因此忍不住問網友：「開冷氣真的很敗家嗎？」

一名網友在PTT發文，稱他和交往對象同居一周，他本身很怕熱，加上最近天氣轉暖，他常常家裡的分離式冷氣開一整晚。他表示看過獨立電表，兩個月電費1600元，夏天時會到2000元，覺得很「划算」，因此除非離開兩個小時以上，常常假日將冷氣開一整天，認為分離式冷氣開越久越省。

原PO透露，同居的對象得知他開整晚冷氣後，批評他很「敗家」，之後結婚怎麼辦？對方只會在睡前開兩小時冷氣，認為原PO這樣開冷氣「不知節制」。原PO表示水電費都他在繳，但為了不吵架，只能說之後「會改進」，但也不禁詢問網友，開冷氣真的很「敗家」嗎？

此文一出，不少網友認為這是價值觀不同，「堅持不開冷氣把自己身體弄壞、或者是影響睡眠，你要不要好好考慮還要維持這段關係」、「分手，這麼小的事情都吵」、「觀念不合，現在不逃以後還是離」、「真的生活習慣差異大到無法彼此接受就分手呀，你想像一下，未來你們不幸結婚，你可是要過睡覺時冷氣只能開睡前二小時的日子5、60年，甘願你的人生變這副德性嗎」、「分手吧，價值觀不一樣」。

也有網友分享家裡開冷氣的頻率，「我家都6月才開始開，還不是每天開，30度以上才開，就算不論月份，昨天也沒到30度以上吧，坦白說沒熱到非開不可的程度」、「我家空調幾乎沒關過，覺得冷就開暖氣、覺得熱就開冷氣，一年幾乎都是固定舒適的溫度跟濕度」、「家裡有養小孩和寒帶犬幾乎四季開好開滿，冷氣、除濕機、空氣清淨機輪流開」。

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