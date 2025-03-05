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妻坐月子老公幫忙洗衣奶奶阻止︰洗了不會發財 媳婦反駁1句完美KO

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

女人產子後身體虛弱，難以應付家務，丈夫幫忙亦合情合理。台灣1名人妻在網上發文，表示自己生完小孩坐月，其間丈夫為她洗衣服，但奶奶卻阻止，還說「男人不能幫女人洗月子裡的衣服，會發不了財，你爸就沒給我洗」。媳婦聽到後，即拋出1句反駁「爸沒給你洗過，怎麼家裡還是沒發財？」，令奶奶當場沒有出聲。

網民︰超好笑，婆婆不覺得這樣說很怪嗎？

許多網友在帖文留言，直指「超好笑，婆婆不覺得這樣說很怪嗎？明明就都是謠言」、「讓男人不用做家事的傳統，不懂女人為什麼要遵守啊？自己難道沒吃過苦嗎？」。

但亦有網友留意到原PO在帳戶寫明「每天分享1個故事，根據真實故事改編，歡迎投稿」，即有機會不是其原PO的親身經歷。

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文章授權轉載自《香港01》

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