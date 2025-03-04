見網友教戰守則！她傳授4大要點+閃玩咖撇步 網見1點反對：最沒CP值
越來越多人願意使用交友軟體，與素未謀面的網友出門約會。近日有網友發文，分享了「見網友教戰守則」，並表示這都是自己的血淚經驗，希望能幫到更多人。
原PO給出了第一次見面時的4點注意事項：
1、約會時長控制在2到3小時
原PO認為約會2小時是最剛好的，可以去吃飯或看電影，但不建議做烘焙，也不建議去「只有地點」的約會，如：海邊走走。
2、注意保護隱私
原PO建議在第一次見面前，不要給對方自己的聯絡方式和個人信息，包含工作、地址、學校以及全名，用交友軟體聯繫就好。
3、千萬不要跨縣市去找對方
原PO認為希望你跨縣市來找自己的對象，「通常比較自我中心而且偏玩咖性質」，這也是對你底線的一種試探。她建議有跨縣市的情形時，可以約在兩人的中間點，而不是一個人跨縣市過去。
4、第一次見面不要上對方的車
由於開車通常是男方開車，原PO覺得在密閉空間相處較為危險。如果是機車，因為不確定對方會不會飆車或是不守交通規則，她不願意承受這樣的風險。
她也分享了幾個避開玩咖的小技巧。首先，要觀察對方使用手機的情況。沒有人會在約會時「一直」回朋友的訊息，而用手機時要貼著牆（避免反光）或靠在角落，手機也避免放桌上，都是有問題的表現。
條件很好、身邊很多異性，卻仍然單身也值得注意。會用交友軟體本身就是想找對象，所以原PO認為這樣的人問題很大。
以及，第一次約會就異常貼心，能很自然地牽手、靠得很近，都是值得警惕的訊號。
有許多網友也給出了自己的建議，「因為我自己在交友軟體上遇到聊一下就要交換的，會直接過濾掉」、「然後不要耍白目，一直問對方為什麼要玩交友軟體」。
但對於約會地點，網友有不同意見，「第一次見面我都約個地方走走，不ok才可以隨時閃」、「我個人很愛約海邊走走欸，邊開車邊聊天，距離將近2個小時然後繼續在海邊聊天，可以聊很多東西」。
也有人十分反對約看電影，「千萬不要約電影院！都在看電影基本上沒有什麼互動、交流。如果對方不懷好意的話，還可以對你毛手毛腳」、「個人建議第一次不要去看電影，因為進去看電影以後到看電影出來，這中間的時間對彼此的認識完全沒有幫助」、「看電影是最沒CP值的約會活動」。
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