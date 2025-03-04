婆婆不只送房還加碼！媳裝潢破牆遇驚喜 網羨慕：回家撬牆

結婚後能夠繼承長輩過戶的房產已經足夠幸運，沒想到房子裡還藏著驚喜。近日一位人妻發文，表示自己在婆婆過戶給他們的房子中找到了藏在牆內的飾品，讓她相當驚喜。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己在裝潢婆婆過戶給他們的房子時，居然在牆壁的洞裡發現了不少金飾與玉飾！

原PO馬上打電話給婆婆確認，而婆婆表示這些東西本來就是要送給她的，沒想到這麼快就被發現了，讓原PO相當驚喜。

許多網友留言表示羨慕，「婆婆還缺媳婦嗎？」、「好婆婆永遠都出現在別人家」、「這婆婆真不錯，還好你有發現到，開心了吧」、「你婆婆真好，我婆婆可是把重要有價值的都放在女兒那裡」、「今天過後會不會有不少人回家撬牆壁」。

有人感嘆幸好這些貴重物品有被發現，「如果沒發現…不就連裝潢一起拆丟了？」、「啊不就還好師傅手乾淨」。

也有人認為婆婆可能根本忘記了這件事，「其實婆婆忘記了，既然被你發現了，那就順水推舟說本來就是要給你的，還做一個人情給你，以後要記得有時間多陪婆婆曬太陽」。

還有網友表示自家的老人也很愛藏東西，「老人家真的很愛藏東西耶！我阿嬤藏在曬衣服的竹竿裡」、「我以為只有我公公會藏金條」、「之前我家樓下整修時，水電師傅在壁燈口內發現一張以前的1000元大鈔」。