快訊

為什麼全球女性普遍比男性更長壽？研究揭4因素可能影響大

凌濤遭爆傳私密照性騷 國民黨：毀人名譽打擊政敵

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆不只送房還加碼！媳裝潢破牆遇驚喜 網羨慕：回家撬牆

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位人妻發文，表示自己在婆婆過戶給他們的房子中找到了藏在牆內的飾品，讓她相當驚喜。圖／ingimage
近日一位人妻發文，表示自己在婆婆過戶給他們的房子中找到了藏在牆內的飾品，讓她相當驚喜。圖／ingimage

結婚後能夠繼承長輩過戶的房產已經足夠幸運，沒想到房子裡還藏著驚喜。近日一位人妻發文，表示自己在婆婆過戶給他們的房子中找到了藏在牆內的飾品，讓她相當驚喜。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己在裝潢婆婆過戶給他們的房子時，居然在牆壁的洞裡發現了不少金飾與玉飾！

原PO馬上打電話給婆婆確認，而婆婆表示這些東西本來就是要送給她的，沒想到這麼快就被發現了，讓原PO相當驚喜。

許多網友留言表示羨慕，「婆婆還缺媳婦嗎？」、「好婆婆永遠都出現在別人家」、「這婆婆真不錯，還好你有發現到，開心了吧」、「你婆婆真好，我婆婆可是把重要有價值的都放在女兒那裡」、「今天過後會不會有不少人回家撬牆壁」。

有人感嘆幸好這些貴重物品有被發現，「如果沒發現…不就連裝潢一起拆丟了？」、「啊不就還好師傅手乾淨」。

也有人認為婆婆可能根本忘記了這件事，「其實婆婆忘記了，既然被你發現了，那就順水推舟說本來就是要給你的，還做一個人情給你，以後要記得有時間多陪婆婆曬太陽」。

還有網友表示自家的老人也很愛藏東西，「老人家真的很愛藏東西耶！我阿嬤藏在曬衣服的竹竿裡」、「我以為只有我公公會藏金條」、「之前我家樓下整修時，水電師傅在壁燈口內發現一張以前的1000元大鈔」。

婆婆 房子 金飾 驚喜

延伸閱讀

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

土豪攜300萬金條打造一公斤黃金鍋 店主親測煮火鍋：導熱性更好

川普上台金飾飆漲加重新人結婚負擔 職業媒婆租借偽金飾大受歡迎

中國掀購金熱潮 部分銀行金條賣到斷貨

相關新聞

婆婆不只送房還加碼！媳裝潢破牆遇驚喜 網羨慕：回家撬牆

結婚後能夠繼承長輩過戶的房產已經足夠幸運，沒想到房子裡還藏著驚喜。近日一位人妻發文，表示自己在婆婆過戶給他們的房子中找到了藏在牆內的飾品，讓她相當驚喜。

追星的日子／龔心怡｜我愛王菲

在頭髮剪太短會被訓導主任警告的國中時期，發現一個頂著平頭的女歌手，唱起歌來聲音一反外型的柔美，首張國語專輯主打歌〈我願意〉，走主流抒情歌路線大受歡迎，我卻深受結構在當時較少見、副歌用和聲堆疊的〈冷戰〉吸引，尤其喜歡粵語版本。「冷戰再冷戰」發音成「藍鯨再藍鯨」那樣強記，是記憶中學會的第一首粵語歌，後來才知道那是翻唱歌曲。 【精彩語錄】 國語流行歌曲之外的新世界，都是她帶我去的……

一句好話

天上的大餅，不如嘴邊的芝麻。

【3月文學相對論】徐珮芬×潘柏霖／已經努力不要摔破（下）

明明只看讓自己感到安心的作品時，理論上我應該要感覺安全，但我對那些閱讀時的安心，常常反而更感到不安……

【彈奏樂5-2】馬場克樹／半百後的走唱人生

我從小聽著父親播放的唱片長大，唱片收錄著納京高（Nat King Cole）與安迪威廉斯（Andy Williams）等歌手的美國經典歌曲，總是聽歌的我也喜歡唱歌。高中時開始對北海道出生的民謠歌手松山千春產生興趣，會購買他的唱片來聽。大學時加入社團「民歌研究會」以吉他自彈自唱，也曾發表自己寫的歌。不知不覺已夢想成為創作歌手。

【青春名人堂】李奕萱／走路就可以泡溫泉！

在美國新墨西哥州駐村時，曾和其他藝術家去野溪溫泉，必須走過滿是石頭、泥濘、樹枝的小路，躲在大石後換泳裝，有些狼狽卻也很有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。