暗戀變偷情！小姨子愛上姊夫一發不可收拾 網急勸：不可能有未來

小姨子和姊夫出軌的狗血劇情竟然出現在現實中！一名女網友在Dcard自爆，原本就暗戀姊夫，沒想到一次獨處兩人藉著酒意發生了關係，之後一發不可收拾，讓她更深深愛上姊夫。失控又無法自拔的感情讓原PO非常焦慮，詢問網友應該主動結束關係，還是等姊夫自己處理好婚姻。

原PO表示一直不敢跟任何人說，雖然知道這樣不對但無法控制，起初只是因為姊夫是一個很溫柔體貼的人加上同住，不知何時開始動了心。本以為只是單方面的暗戀，直到有一天兩人獨處，一切就失控了，之後儘管試圖假裝沒發生過，但彼此還是忍不住靠近。

她坦言內心非常矛盾，一方面知道對不起姊姊，另一方面又真的無法放下這份感情。她補充，姊夫表示也有感覺，並解釋婚姻沒有想像中美好，和姊姊之間早就沒有感情，兩人多年沒行房，只是沒到離婚的地步。因為姊姊是夜班，所以兩人總趁姊姊出門上班時發生關係，她無助吶喊：「我真的不知道該怎麼辦，這段感情有未來嗎？」

貼文引來眾網友砲轟，「搶親姊妹老公的人會下十八層地獄」、「妳跟姊夫好恐怖，姊姊好倒楣有這種老公跟妹妹」、「他們的婚姻不美好可能是真的，但這絕對不能是妳介入別人感情的理由」、「第一次外遇就膽敢對小姨子下手的男人很不正常，將夫妻情感、倫理道德、社會規範視為無物」、「親姊的老公妳也敢碰！還在妄想有沒有未來」。

也有人建議搬家，「如果妳真的想為自己負責、避免未來後悔，最好的做法就是主動結束這段關係，並搬離這個家」、「儘快搬離，趕快止損妳可以的！」、「做錯了就做錯了，趕緊斬斷情絲，趕快搬出去，能搬多遠就搬多遠吧」、「為了渣男而傷害自己親人非常不值得，妳們不會有什麼好的未來的，快點結束這段關係」、「結束這段關係並且搬出去，把這秘密到死一起埋進土裡」。