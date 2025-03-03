快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

暗戀變偷情！小姨子愛上姊夫一發不可收拾 網急勸：不可能有未來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友自爆愛上姊夫，並發生多次關係。示意圖，非本文當事人。 圖／ingimage
一名女網友自爆愛上姊夫，並發生多次關係。示意圖，非本文當事人。 圖／ingimage

小姨子和姊夫出軌的狗血劇情竟然出現在現實中！一名女網友在Dcard自爆，原本就暗戀姊夫，沒想到一次獨處兩人藉著酒意發生了關係，之後一發不可收拾，讓她更深深愛上姊夫。失控又無法自拔的感情讓原PO非常焦慮，詢問網友應該主動結束關係，還是等姊夫自己處理好婚姻。

原PO表示一直不敢跟任何人說，雖然知道這樣不對但無法控制，起初只是因為姊夫是一個很溫柔體貼的人加上同住，不知何時開始動了心。本以為只是單方面的暗戀，直到有一天兩人獨處，一切就失控了，之後儘管試圖假裝沒發生過，但彼此還是忍不住靠近。

她坦言內心非常矛盾，一方面知道對不起姊姊，另一方面又真的無法放下這份感情。她補充，姊夫表示也有感覺，並解釋婚姻沒有想像中美好，和姊姊之間早就沒有感情，兩人多年沒行房，只是沒到離婚的地步。因為姊姊是夜班，所以兩人總趁姊姊出門上班時發生關係，她無助吶喊：「我真的不知道該怎麼辦，這段感情有未來嗎？」

貼文引來眾網友砲轟，「搶親姊妹老公的人會下十八層地獄」、「妳跟姊夫好恐怖，姊姊好倒楣有這種老公跟妹妹」、「他們的婚姻不美好可能是真的，但這絕對不能是妳介入別人感情的理由」、「第一次外遇就膽敢對小姨子下手的男人很不正常，將夫妻情感、倫理道德、社會規範視為無物」、「親姊的老公妳也敢碰！還在妄想有沒有未來」。

也有人建議搬家，「如果妳真的想為自己負責、避免未來後悔，最好的做法就是主動結束這段關係，並搬離這個家」、「儘快搬離，趕快止損妳可以的！」、「做錯了就做錯了，趕緊斬斷情絲，趕快搬出去，能搬多遠就搬多遠吧」、「為了渣男而傷害自己親人非常不值得，妳們不會有什麼好的未來的，快點結束這段關係」、「結束這段關係並且搬出去，把這秘密到死一起埋進土裡」。

倫理 兩性關係 外遇 暗戀

延伸閱讀

結婚就靠心動瞬間？她1句話「好婆」融化男友 過來人勸冷靜：聽到麻痺

醫院返家包包被塞瀕死診斷書！她心驚「毛毛的」 內行猜用意

要小孩先付200萬！女友又拒擔1責任 他痛批雙標：只想蹭免費

連內衣褲都穿姊姊淘汰的！她高中畢業才有新衣：沒發黃破洞不習慣

相關新聞

奶奶成免費保母…7旬兼職婦獨扛育孫、家務瀕崩潰返鄉 兒媳急求救

據日媒FORZA STYLE報導，日本一名73歲、有兼職工作的婦人自孫子出生以來，便承擔了所有育兒與家務工作，長期勞累導致身心俱疲，甚至對兒子與媳婦產生憎惡。

暗戀變偷情！小姨子愛上姊夫一發不可收拾 網急勸：不可能有未來

小姨子和姊夫出軌的狗血劇情竟然出現在現實中！一名女網友在Dcard自爆，原本就暗戀姊夫，沒想到一次獨處兩人藉著酒意發生了關係，之後一發不可收拾...

連內衣褲都穿姊姊淘汰的！她高中畢業才有新衣：沒發黃破洞不習慣

家中的弟弟妹妹接收哥哥姊姊衣物的例子並不少見，不過連內衣褲也這樣就有點過頭。一名女網友在Dcard抒發心情，透露一直以來所有物品都是姊姊淘汰的，從常見的制服到內衣褲、鞋襪沒有一個是自己的，然而姊姊只要一句話爸媽就會買新的，她忍不住大喊「為什麼都買新衣服給姊姊，我就要穿姊姊淘汰下來的舊衣服」。

要小孩先付200萬！女友又拒擔1責任 他痛批雙標：只想蹭免費

生小孩事關重大，夫妻一定要有共識。一名網友在Dcard抱怨女友浪費自己三年青春，近日論及生子才發現她既自私又雙標，對方要求如果要結婚須先支付200萬，而且婚後買房也不打算幫忙分擔房貸。他吐槽有著「懷孕有價但房子不值錢的荒謬思想」。

婚姻真能改變人？「大男人」為妻學美甲、烹飪：已不認識自己

結婚後真的能改變一個男人的個性嗎？一名男網友發文，稱他原本是「大男人主義」的人，但在結婚後，開始為了老婆學美甲、洗頭編髮，甚至因為老婆懷孕學會最不會的烹飪和烘焙，變得非常溫柔，巨大的變化讓他自己也感到吃驚，對此許多網友紛紛稱讚他是「好男人」。

追星的日子／張瑜鳳｜我去聽他的演唱會

開車時光，是我這種歐巴桑僅存的自我。握著方向盤，彷彿可以掌握未來的走向。但其實，可以決定的順序頂多是先去大賣場買衛生紙，或者先去診所幫孩子拿藥，還是去小七繳水電費而已。不過，這一段專屬於我的時光，我總可以當自己的DJ，選我想聽的歌吧？ 【精彩語錄】 這是屬於我和他的演唱會。一首接一首，往事回憶一幕幕，我自己配上我的MV畫面……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。