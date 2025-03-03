快訊

大法官推薦人選4人出線 「低音歌后」因他判決錄取中醫師

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

連內衣褲都穿姊姊淘汰的！她高中畢業才有新衣：沒發黃破洞不習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露從小接收各種姊姊淘汰衣物，包含內衣褲。 示意圖／ingimage
一名女網友透露從小接收各種姊姊淘汰衣物，包含內衣褲。 示意圖／ingimage

家中的弟弟妹妹接收哥哥姊姊衣物的例子並不少見，不過連內衣褲也這樣就有點過頭。一名女網友在Dcard抒發心情，透露一直以來所有物品都是姊姊淘汰的，從常見的制服到內衣褲、鞋襪等，沒有一個是自己的，然而姊姊只要一句話爸媽就會買新的，她忍不住大喊「為什麼都買新衣服給姊姊，我就要穿姊姊淘汰下來的舊衣服」。

原PO表示自有印象以來，身上的所有物品都是姊姊淘汰的，制服已經洗到褪色、袖口也破掉還是給她穿，襪子被姊姊穿得有多鬆、多舊，她都必須接收，只要沒破能穿就謝天謝地。她補充有時候淘汰的內衣一件比一件鬆垮還發黴，常常走幾步路就感到胸前一陣涼意，只好假裝蹲下綁鞋帶簡單處理一下，再假裝沒事的站起來。

每當姊姊想要買新衣服，爸媽總是二話不說的買給她，自己想把破掉的衣服丟掉卻總是招來謾罵和責打，從小在這樣的教育下也慢慢習慣了「這些衣服還能穿不要浪費再買新的」觀念。好不容易熬到高中畢業的暑假，媽媽才終於帶她去買屬於自己的衣物，原PO坦言穿起來有一點開心但又感覺陌生，衣服不再發黃、破洞、發霉，內褲少了血漬，還真有點不習慣。

貼文曝光後不少網友心疼她的遭遇，「制服穿哥哥姊姊的很正常，但內衣、內褲和襪子還穿姊姊的會有衛生問題吧」、「這對家長一碗水也端得太不平了吧」、「內衣褲傳承也太沒衛生了吧，妳媽到底是要多省」、「老公超討厭撿別人舊衣服，小孩全部買新的，兄弟姊妹之間也一律買新的」、「天啊…看了都想買給妳了」、「內衣褲也太誇張，辛苦了」。

內褲 制服 原生家庭

延伸閱讀

到底娶不娶？她將步入30歲 男友頻喊「先買房」卻遲不結婚

她討厭騎士手放煞車上「很危險」 網傻眼：求妳別上路

順便型男友？她曝對方約會「買飲料給弟弟、繞路載姊姊」 網搖頭：公主病

被母親剝奪的小幸福！ 她吐「童年陰影」：無法釋懷

相關新聞

連內衣褲都穿姊姊淘汰的！她高中畢業才有新衣：沒發黃破洞不習慣

家中的弟弟妹妹接收哥哥姊姊衣物的例子並不少見，不過連內衣褲也這樣就有點過頭。一名女網友在Dcard抒發心情，透露一直以來所有物品都是姊姊淘汰的，從常見的制服到內衣褲、鞋襪沒有一個是自己的，然而姊姊只要一句話爸媽就會買新的，她忍不住大喊「為什麼都買新衣服給姊姊，我就要穿姊姊淘汰下來的舊衣服」。

要小孩先付200萬！女友又拒擔1責任 他痛批雙標：只想蹭免費

生小孩事關重大，夫妻一定要有共識。一名網友在Dcard抱怨女友浪費自己三年青春，近日論及生子才發現她既自私又雙標，對方要求如果要結婚須先支付200萬，而且婚後買房也不打算幫忙分擔房貸。他吐槽有著「懷孕有價但房子不值錢的荒謬思想」。

婚姻真能改變人？「大男人」為妻學美甲、烹飪：已不認識自己

結婚後真的能改變一個男人的個性嗎？一名男網友發文，稱他原本是「大男人主義」的人，但在結婚後，開始為了老婆學美甲、洗頭編髮，甚至因為老婆懷孕學會最不會的烹飪和烘焙，變得非常溫柔，巨大的變化讓他自己也感到吃驚，對此許多網友紛紛稱讚他是「好男人」。

追星的日子／張瑜鳳｜我去聽他的演唱會

開車時光，是我這種歐巴桑僅存的自我。握著方向盤，彷彿可以掌握未來的走向。但其實，可以決定的順序頂多是先去大賣場買衛生紙，或者先去診所幫孩子拿藥，還是去小七繳水電費而已。不過，這一段專屬於我的時光，我總可以當自己的DJ，選我想聽的歌吧？ 【精彩語錄】 這是屬於我和他的演唱會。一首接一首，往事回憶一幕幕，我自己配上我的MV畫面……

青春名人堂‧春季登場

新一季青春名人堂即將登場，除了溪流生態觀察家李政霖、歷史頻道主講Hazel、運動迷陳祖安等老面孔回歸，還有同時熱愛山林與...

金玉涼言

以前老師喜談「孺子可教」，現在老師唯恐「無子可教」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。