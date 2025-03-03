連內衣褲都穿姊姊淘汰的！她高中畢業才有新衣：沒發黃破洞不習慣

家中的弟弟妹妹接收哥哥姊姊衣物的例子並不少見，不過連內衣褲也這樣就有點過頭。一名女網友在Dcard抒發心情，透露一直以來所有物品都是姊姊淘汰的，從常見的制服到內衣褲、鞋襪等，沒有一個是自己的，然而姊姊只要一句話爸媽就會買新的，她忍不住大喊「為什麼都買新衣服給姊姊，我就要穿姊姊淘汰下來的舊衣服」。

原PO表示自有印象以來，身上的所有物品都是姊姊淘汰的，制服已經洗到褪色、袖口也破掉還是給她穿，襪子被姊姊穿得有多鬆、多舊，她都必須接收，只要沒破能穿就謝天謝地。她補充有時候淘汰的內衣一件比一件鬆垮還發黴，常常走幾步路就感到胸前一陣涼意，只好假裝蹲下綁鞋帶簡單處理一下，再假裝沒事的站起來。

每當姊姊想要買新衣服，爸媽總是二話不說的買給她，自己想把破掉的衣服丟掉卻總是招來謾罵和責打，從小在這樣的教育下也慢慢習慣了「這些衣服還能穿不要浪費再買新的」觀念。好不容易熬到高中畢業的暑假，媽媽才終於帶她去買屬於自己的衣物，原PO坦言穿起來有一點開心但又感覺陌生，衣服不再發黃、破洞、發霉，內褲少了血漬，還真有點不習慣。

貼文曝光後不少網友心疼她的遭遇，「制服穿哥哥姊姊的很正常，但內衣、內褲和襪子還穿姊姊的會有衛生問題吧」、「這對家長一碗水也端得太不平了吧」、「內衣褲傳承也太沒衛生了吧，妳媽到底是要多省」、「老公超討厭撿別人舊衣服，小孩全部買新的，兄弟姊妹之間也一律買新的」、「天啊…看了都想買給妳了」、「內衣褲也太誇張，辛苦了」。