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要小孩先付200萬！女友又拒擔1責任 他痛批雙標：只想蹭免費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨女友要求生子前先付200萬，婚後不分擔房貸。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨女友要求生子前先付200萬，婚後不分擔房貸。 示意圖／ingimage

生小孩事關重大，夫妻一定要有共識。一名網友在Dcard抱怨女友浪費自己三年青春，對方要求如果要結婚生子須先支付200萬，而且婚後買房也不打算幫忙分擔房貸，他怒批女友有著「懷孕有價但房子不值錢的荒謬思想」，既自私又雙標。

原PO強調平常兩人也不是AA制，女友卻要求200萬包含懷孕的恢復期、請假薪資，還有自己帶小孩一年多的費用，他不滿道「我哪裡來這麼多錢」。因為要負擔五年前買房的房貸，現在一年存10萬左右，而女友同居在他買的房子，原本商量每個月給房租，累積到200萬再生卻遭拒絕，表示房子不是她要買的，喊「哪有夫妻收租金的」。

對此，原PO同意婚前可以把房子賣掉，婚後買新的，由她挑房總價不變，然後給他一半頭期款，那一半的頭期款加上剩餘的錢，湊滿200萬就可以生。女友卻表示浪費錢重新裝潢，而且她也付不起一半。聽到這裡他忍不住酸「就是要蹭免費的不願意出錢啊」。他強調自己薪資夠生小孩，家庭後援也很夠，祖父母還有財產可傳承，爸媽很會顧小孩，面對女友的予取予求，他心寒「沒想到女友是愛佔便宜的人，覺得很難過」。

貼文曝光後網友紛紛提出看法，「她只要求200萬不只要承擔生小孩的種種痛苦和危險，還包括以後帶小孩的費用，根本太便宜你了」、「如果她能兩年時間全顧好小孩，我只要掏錢無聊去逗弄兩下，其實200萬好像也還行」、「她說不定不是覺得懷孕有價，是因為她根本不想生小孩」、「根本就是女生在佔便宜啊，男生又沒說他生了小孩不養小孩或不養她」、「想讓她冒生命危險生一個自己不想要的小孩本來就需要耐心、誠意與補償」。

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