婚姻真能改變人？「大男人」為妻學美甲、烹飪：已不認識自己

結婚後真的能改變一個男人的個性嗎？一名男網友發文，稱他原本是「大男人主義」的人，但在結婚後，開始為了老婆學美甲、洗頭、編髮，甚至因為老婆懷孕學會最不會的烹飪和烘焙，變得非常溫柔，巨大的變化讓他自己也感到吃驚，對此許多網友紛紛稱讚他是「好男人」。

一名男網友在Dcard發文，表示他原本是「大男人主義」的人，講話很傷人、很自私，也不認為自己需要改變。但在結婚之後，他開始會配合懷孕老婆的作息排假，下班很累也會陪老婆，開始幫她洗頭、編髮，甚至只因老婆說「很想試試看美甲」而學習美甲。原PO表示，老婆懷孕後，他開始學習如何保養孕婦身體，學會了他最不擅長的烹飪和烘焙，煮一些孕婦適合吃的食物。

原PO接著說，孩子出生後，他會幫兒子換尿布、泡奶粉、洗澡，很多家事都是他和老婆分工，個性也變得很溫柔，很多朋友說他「變了」，他也發現自己的變化，並認為是「婚姻」和「孩子」的愛讓他改變，變得連他自己都不認識自己。

此文一出，不少網友誇讚原PO是真男人，「你是負責任的真男人」、「真的真男人耶，好好珍惜你老婆耶，畢竟她看過沒那麼溫柔的你還是選擇一起走下去」、「你很棒，相信老婆一定也會因為你的愛願意付出，兩位都付出良多，互相扶持」、「你是一個好男人，請繼續保持」、「你真的很厲害，是標準的好男人」。

也有網友分享另一半或自己結婚後的變化，「我老公也是那種很像小男孩的人，有小孩之後我覺得他有覺悟去承擔他該做的任務，我覺得蠻棒的」、「我是被婚姻改變的那一方，從我行我素任性十指不沾陽春水的公主病，變成凡事先忍忍的那一方」。