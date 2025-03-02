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被母親剝奪的小幸福！ 她吐「童年陰影」：無法釋懷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享童年心裡傷痕，表示無法釋懷。 示意圖／ingimage
一名女網友分享童年心裡傷痕，表示無法釋懷。 示意圖／ingimage

傷痕不一定會隨著時間淡去！一名女網友在Dcard發布貼文，坦言自己一直無法釋懷小學三年級時，難得的幸福被母親剝奪，表示對方曾在她非常想看卡通時逼迫學英文，錯過喜歡的節目讓她耿耿於懷，因此上國中後，媽媽再次要求學英文時，只得到她冷冰冰的拒絕，「我會拒絕回答都是妳自找的」。

原PO表示，當時母親星期六都會搭車去某大學上課，某次不知道為什麼車上在播卡通，對於家裡沒有電視能看、電腦被限制一天30分鐘的她而言，是莫大的幸福，然而播出沒多久，母親看到路邊英文招牌就突然要教她英文，即使心裡不情願，但在母親哄騙下還是配合了。不過即使拚勁全力回答問題，卻錯過了節目，換來的則是片尾曲，讓她敢怒不敢言。

貼文下不少人共鳴，「能體會這種感覺，這也是我長大後跟家人疏離的原因，有些傷痕是一輩子的」、「沒教導過孩子如何尊重他人，又希望孩子給予尊重」、「小時候我媽把網路給用斷，不准玩電腦，也把電視機上盒用掉，剝奪了我放學回家的快樂時光」、「未經他人苦，莫勸他人善，你若經我苦，未必有我善…那個傷痕傷疤一直都在」。

也有網友鼓勵，「其實也不必要在意這麼久，人生有更多可以快樂的事，忘記不愉快吧，去擁抱更多的快樂」、「妳可以選擇，不再只是受害者，而是走出這段傷痛的人」、「父母不能選擇，過去也不能改變，但現在的妳想要怎麼樣過人生，是妳可以選擇的」。

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