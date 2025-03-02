順便型男友？她曝對方約會「買飲料給弟弟、繞路載姊姊」 網搖頭：公主病

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友約會總是順便幫別人，她需要時卻不幫自己。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友約會總是順便幫別人，她需要時卻不幫自己。 示意圖／ingimage

妳也遇過這種順便型男友嗎？一名女網友在Dcard發文吐槽，前男友總是「順手」對她好，約會時總會順便為他家人、朋友買東西或接送，然而在原PO提出需求時，對方卻會以不方便為由拒絕，多次失望的累積，兩人最終也走向分手，貼文曝光後網友反應兩極。

原PO透露跟前男友交往兩年，對方一開始真的對自己很好，讓她一度以為遇到了很有心的人。一次男友騎車載她回家的途中突然停在超商門口，原來是順路幫弟弟買飲料，起初不以為意，只覺得貼心，然而這樣的「順路」越來越頻繁，載她回家的路上總會突然繞去幫媽媽買飲料、送東西給朋友。

她回憶最扯的一次是兩人要去吃晚餐，結果中途改變路線只為載姊姊去火車站。當時她已經有點不悅，但男友理直氣壯地回覆，「反正妳也沒趕時間啊，這樣比較省事」。原PO補充，真正清醒是有一天自己加班到很晚，希望男友能來載，對方卻以太累為由拒絕，那一刻才突然明白，男友的「付出」都是剛好方便。

貼文讓不少網友抨擊她，「人沒有理所當然應該為別人做事情，看起來妳不太懂感謝」、「真的是嬌貴公主，都不管人家的狀態嗎？他說不定身體不舒服」、「載妳只是他願意，不是他應該」、「前面的順便事件久了會滿煩的，但如果是我會選擇就自行回家或去吃飯，不懂為什麼一定要給他載」、「聽到只是這小事，是妳很公主病吧」。

不過也有人挺原PO，「確實也有感，前男友每次幫我的時候都不是專程幫我，而是順便，但我還蠻常專程幫他的」、「我爸就是這種順便人，從小到大我們從來沒有特地去某個地方玩過，每次開空頭支票」、「真正愛妳的人，送妳回家不管東南西北都順路」、「前任也是很會順便幫他室友買食物，唯一一次有買給我東西，只是因為義美冰淇淋買一送一」、「對方永遠都可以幫忙其他人，但輪到自己有需要陪就都拒絕，心裡會很不是滋味」。

兩性關係 男友

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