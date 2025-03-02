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不敢談戀愛原因？她揭原生家庭「3狀況」導致自卑：總想著放過對方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己因為自卑不敢踏入愛情。示意圖／ingimage
一名女網友表示，自己因為自卑不敢踏入愛情。示意圖／ingimage

「可能是因為原生家庭的關係，讓我不敢談戀愛」，一名女網友在論壇上如此透露，表示原生家庭經濟狀況差重男輕女家人總固執己見，導致自己擔心互有好感的對象會嫌棄她的家庭、無聊、學經歷等，自認為不值得被喜歡，即使用了交友軟體，還是覺得應該放過聊天的對象，讓對方去跟更好的女性聊天。對於自己的自卑，原PO自我厭惡，也不知如何是好。

原PO在Dcard以「因為自卑不敢談戀愛」為題發文表示，自己今年26歲但沒談過任何戀愛，推測可能是原生家庭導致的。原PO總認為建立愛情關係後，對方會嫌棄、離開她，但是原PO也說自己的外型和條件不算很差，且生活相當單純。

她接著吐露，家裡很窮沒有房子、車子、存款，而且家人固執己見又重男輕女，自己和家人的關係也不太好，原PO推想可能是從小生長在這樣的家庭，即使與異性互有好感，也擔心被對方嫌棄家庭、學經歷等，她更擔心，「說不定（對方）只是一時喜歡我，因為我不值得別人這樣喜歡」。

原PO也嘗試用交友軟體，但是每次和其他使用者雙向聊天後，自卑心態又會出現，認為對方應該跟條件更優秀的女性聊天，藉此放過對方。原PO很討厭這樣自卑的自己，但也不知道該如何是好。

有不少網友和原PO有同樣的煩惱，「跟我一樣」、「我也是，所以想努力增進自己，這樣以後遇到好對象才有自信，希望妳也能慢慢突破自己的心魔」、「Me too…」、「跟我好像」、「我也是這樣，抱抱妳，希望我們總有一天能鼓起勇氣正面接受別人的愛意」、「這我，我跟妳一樣，所以會覺得不管怎樣對方還是會離開我，所以是不是不要開始就不會受傷害」、「哈哈哈，這篇還以為我打的」。

也有人曾身陷原PO的情境，但已揮別自卑或踏入愛情，「我以前也是一樣的，請重新把自己養一遍，妳喜歡自己，別人也會喜歡你」、「我跟妳一樣，但後來出社會，有一定的經濟能力後才比較有自信」、「我也是原生家庭超級糟糕，連身旁的人都會唱衰，我這樣子的家庭沒人會接受，結果我還是找到很好的另一半呦」。

有網友則鼓勵原PO，「自卑因素來自於原生家庭，但是妳自己也可以調適的，因為絕大多數的人根本都不會有心思去管這些！就像第一次去健身房會覺得彆扭，動作不確實會不會被笑，去幾次之後發覺根本沒人會在意妳」、「要先對自己有自信，先壯大自己，自己一個人可以過得很好，對未來工作職涯也有規劃，但如果有個人可以陪妳一起努力、前進，這樣也很棒喔」、「加油，妳會遇到適合的」、「別因為原生家庭而侷限了妳自己的想法，愛妳的人不會因為妳的家庭而嫌棄妳的」。

原生家庭 愛情 戀愛

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