到底娶不娶？她將步入30歲 男友頻喊「先買房」卻遲不結婚

該繼續等下去？一名女網友在Dcard發布貼文請益，和男友交往四年，如今自己即將30歲，雖然一直有在討論結婚，對方卻以買房優先為由不肯給出明確的婚姻承諾，看著不斷流逝的青春，她忍不住猶豫該不該儘早止損。就有網友急勸，「他就是不想娶妳而已，快點停損快點分」。

原PO表示27歲時男友就說買房後才願意結婚，到現在自己快30了，雙方也有累積一定資產，男友卻還在嫌房子貴，還說如果要買就要買大坪數的，而且她也沒有感受到對方在準備結婚事宜，即便最近再提議，男友還是一直說錢不夠，承諾會結但還要再一段時間，然而每當希望給出期限，對方又只說等資產累積到一定程度。

她坦言，有規劃是好事，但有時也會覺得目前一切已經在軌道上，為什麼不能結婚？還是男友單純認為在一起久了，那個結婚的感覺就消失了。她透露很怕像同事一樣，從25歲拖到33歲，結果男方已經40歲還是一直說會娶，但沒有作為。

貼文曝光後，網友紛紛提醒，「妳的卵子品質繼續再下降，已經是25歲的砍半了，如果妳未來有想要小孩會比現在還辛苦」、「他不想跟妳結婚，以拖待變」、「壓不出來絕對就是在拖，妳要考慮停損」、「可以跟他說，先登記但不要生小孩，如果他還是有各種理由，那他應該是會拖到最後，直到一方出軌為止」、「他不會跟妳結婚，不要傻了」、「看起來男生完全沒想跟妳結婚的打算」。