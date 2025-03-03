奶奶成免費保母…7旬兼職婦獨扛育孫、家務瀕崩潰返鄉 兒媳急求救

據日媒FORZA STYLE報導，日本一名73歲、有兼職工作的婦人，自孫子出生以來，便承擔了所有育兒與家務工作，長期勞累導致身心俱疲，甚至對兒子與媳婦產生憎惡。

該名婦人有一名在大企業工作的兒子，媳婦則是高齡產婦，在41歲時生下孩子。媳婦從懷孕開始，沒有讓兒子參與學習家事和育兒，甚至在沒事先知會的情況下，婦人被安排參加「孫育講座」，學習現代育兒觀念。孫子出生後，她的幫忙逐漸變成理所當然，從煮飯、家務到接送孫子上下學，幾乎包辦一切。但她本身患有慢性腰痛與糖尿病，仍須兼職工作，生活壓力與日俱增。

最終，婦人在身心俱疲的情況下，決定暫時離家返鄉，並未事先準備任何家務。沒多久，兒子與媳婦的電話便接連而來，詢問孫子喜愛的衣物與食物，顯然無法處理日常的照顧。經過這段時間的沉澱，她決定明確表達「能做與不能做的範圍」，不再無條件承擔所有責任。但她也坦言，要真正劃清界線並不容易，擔心自己會因「親情」與「害怕被討厭」而再次妥協。

專家提醒，現代雙薪家庭依賴祖父母協助育兒已成常態，但應保持合理界線，避免將長輩當成免費保母，長輩自己也有權利在仍然健康的時候，享受自己喜歡的生活。父母應主動承擔育兒責任，與祖父母協商好協助範圍，才能維持和諧的家庭關係。