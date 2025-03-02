母遭「情感詐騙」不聽勸 逼家人陪北上證明！求助警方也沒用

情感詐騙是指詐騙集團以戀愛或感情為名，透過培養信任來誘騙受害者匯款或提供財物的詐騙手法，不少心生寂寞的被害人因此上當。有網友的媽媽近日遇上詐騙，連家人、警察勸說都沒用，讓他相當無奈。其他人則表示，勸不聽就別管了，不如讓母親被騙一次，她踢到鐵板後才知道痛。

一名網友在爆料公社發文表示，母親近日認識了一名男子，對方聲稱自己父親姓黃，正在台大醫院加護病房治療神經膠質瘤，並於2月20日進行手術。母親對此深信不疑，認為男子因忙於照顧父親，才無法經常與她聯絡，絲毫不覺得這是詐騙行為。

然而，原PO與家人查證後，發現對方的說法漏洞百出。首先，台大加護病房的探視時間有限，根本不可能讓對方隨時陪伴；再者，該名男子近期頻繁向母親要求金錢，這更是典型的詐騙手法。擔心母親受騙，原PO與家人從台中驅車南下高雄，試圖阻止她匯款，卻遭到母親強烈反對，甚至執意要求家人親自去台北證明對方沒有騙她。

由於母親態度堅決，家人求助警方，並在現場與疑似詐騙集團的車手正面交鋒。當車手來拿現金時，發現現場有其他家屬與警方，立即開車逃逸，警方追查後發現該車輛車牌早已註銷，證明這起事件確實涉及詐騙。然而，即便警方介入，母親仍然不願相信自己受騙，家人束手無策，只能進一步尋求專業人士幫忙。

原PO無奈地詢問，是否有在台大醫院加護病房工作的朋友，能夠幫忙確認這名詐騙對象的說法是否屬實，讓母親親眼見證真相，以免她繼續深陷騙局。

其他人紛紛留言，「渴望愛的滋潤，沒法度沒藥醫，要等被騙光了就會短暫清醒，然後再繼續下一段，可能一直到她走不動了才會停止追尋吧」、「那就讓她被騙啊，人教人學不會，事教人一次就會」、「叫你媽去台大醫院繳款，就知道有沒有這個人」、「安靜的看她被騙吧」、「當局者迷，如果自己沒驚醒，是沒人可以勸得醒的。情感詐騙這種事真的很玄，通常頓悟也來不及了」。