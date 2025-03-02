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女友食量驚人「外食一餐都破千」 他憂婚後恐被吃垮

聯合新聞網／ 綜合報導
男子抱怨女友食量太大，父母要兩人分手。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
男子抱怨女友食量太大，父母要兩人分手。示意圖，非當事人。 圖／ingimage

結婚成家需要考慮的面向非常多，有一對情侶感情穩定，男方父母卻因為女方「食量太大」，要求兒子跟女友分手，男子對此也相當苦惱，兩人每週外出約會用餐費用都超過千元，他因此擔心結婚後餐費負擔過重。其他網友卻認為「能吃就是福」，直言「能吃的女人是最可愛，好過吃飯厭三厭四，麻煩死了」。

一名網友爆料公社發文，分享自己與女友的感情雖然很好，但因對方食量驚人，讓他與家人開始擔憂未來的經濟壓力。他坦言，自己過去並未太在意，但經過家人的提醒，開始對這個問題感到兩難。

原PO透露，女友的飯量堪比大胃王，每次吃飯都遠超過他的食量，由於女友怎麼吃都吃不胖，他一直沒有覺得這是個問題。直到日前帶女友與父母共餐，家人驚訝於她的食量後，才開始擔心，「這樣一天的餐費應該不少，將來怎麼過日子？」甚至建議原PO與女友溝通，請她稍微控制飲食，認為這樣對身體健康也比較好。

這讓原PO開始正視問題，表示目前和女友一週約會一次，通常會選擇外出用餐，每次吃小吃動輒破千，如果去夜市，則是從頭吃到尾，現在回想起來幾乎是暴食的狀態。他不禁擔心，如果真的結婚，未來的經濟負擔會不會因此變重？

其他人紛紛留言，「別耽誤人」、「放過那個女孩，你們家不適合她」、「如果那麼會吃就自己煮，飯多煮一點、但如果你真的賺不多，那就不要耽誤別人」、「你自己沒判斷力嗎？還是還沒斷奶」、「終於想到這個分手的方式」、「吃貨的老婆好哄」。有過來人留言，「我父親也說：我以前男友一個人的食量，是我們家四個人的份量，父親說：『嚇死人了』。後來我發現，他的肚子永遠餵不飽，後來還是選擇分手」、「可是我真的遇過食量大到嚇到人的，很嚇人」。

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