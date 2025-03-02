付錢給婆婆幫坐月子卻快瘋了！ 她控訴：不給休息洗澡、還不顧小孩

有些夫妻為了省錢或是人情壓力，生子後會選擇由婆家坐月子，而非花錢至月子中心休養。有女網友分享自己付錢給婆婆、在婆家坐月子的慘痛經歷，坦言這段時間比想像中還要煎熬，身心俱疲，甚至呼籲大家「還是去月子中心比較好」。

一名女網友在爆料公社發文表示，婆家當初承諾坐月子期間會負責煮飯，而寶寶則由她自己帶，但她卻完全沒有休息時間。當原PO因為過度疲勞而白天睡著，婆婆就會大力敲門，要求她馬上起床照顧寶寶，甚至責備「睡太久」。這種高壓氛圍讓她幾乎崩潰，連吃飯都在半夢半醒之間，胃口也徹底消失。

此外，婆婆還堅持傳統習俗，禁止原PO她洗頭、洗澡，理由是怕「著涼」。然而，她頭髮已經油膩到不行，身體也因為無法清潔感到極度不適，忍不住質疑：「這真的是為我好嗎？」

最讓她無法接受的是，整個月子期間她從未出過門，唯一一次為了買寶寶用品短暫外出，請婆婆幫忙顧孩子，結果回家後竟然發現，婆婆完全沒有處理寶寶的生理需求，甚至特意等她回來處理便便，讓原PO當場氣炸，「她明明就在旁邊，好歹是孩子的奶奶耶！」

這段坐月子經歷，讓原PO感到焦慮、無力又不安，不僅得不到充分休息，還要面對婆婆的種種干涉與冷漠態度。她痛批，婆婆一方面想省錢不讓她去月子中心，賺了他們坐月子的錢，一方面又擺出雙重標準，讓她完全無法安心調養，直言「這樣的月子坐得比上班還累」。

其他人紛紛留言，「坐月子就是去月子中心就對了，吃好住好休養身體，婆家、娘家、媳婦都輕鬆，老人跟年輕人作息、觀念完全不一樣，真的別搞了，累死自己而已」、「錢，絕對不要給家人賺！除了賴皮，還是賴皮」、「既然都要給錢，何不花錢去月子中心還比較爽」、「小孩可以自費留院看要留幾天，媽媽訂月子餐，這樣負擔少，要不然就請娘家幫坐月子」、「其實這可以預想得到的，一般來講婆婆幫忙坐月子不收錢，如果她要收錢的話，一定要把細節講清楚，最好能夠立契約，因為這是僱勞的關係，這不是家庭互相幫忙的關係」。