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邀囤物症婆婆長住 住家竟變垃圾場！老公擺爛人妻快瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨婆婆的囤物症讓她快崩潰。圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage
女網友抱怨婆婆的囤物症讓她快崩潰。圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage

有些老人秉持惜物、怕浪費的初衷，反而會出現囤物症，導致家中堆滿不需要的物品，有些甚至是垃圾卻仍捨不得丟棄。有人妻抱怨，過年時好心邀請婆婆來家中長住，未料對方的囤物症也隨之搬進來，讓她每天回家都像進入垃圾堆，老公也對此置之不理，讓她壓力大到快崩潰。

一名人妻爆料公社發文抱怨，婆婆的老家本就堆滿「萬一用得上」的舊物，從房間、浴室、廚房到陽台都像倉庫，而現在這個習慣也影響到她的家。原PO試圖與婆婆溝通，提議整理或丟棄一些明顯沒用的物品，卻總是被回應：「這些東西還能用，丟了很可惜。」眼看陽台的雜物越堆越高，讓她感到壓迫無比，「回到家根本無法放鬆，彷彿置身垃圾場」。

最令她無奈的是，老公對此毫無作為，讓她夾在婆婆與生活空間之間，感到進退兩難。她強調，自己真的希望和婆婆維持良好關係，但再這樣下去，反而希望對方能回老家住，甚至自己選擇躲進房間來逃避這場「囤物危機」。

其他人紛紛留言，「老人習慣很難改，跟婆婆討論，把東西堆到婆婆住的老家，讓這邊清空，婆婆需要時，再帶她回老家拿取」、「隊友是神還是豬，這很重要」、「全部囤婆婆房間」、「離婚就能解決任何婆媳問題」、「出去租個倉庫給她放」、「要看開點，我已經奮鬥過了，結論是如果想要生活簡單點，就當作沒看到，共勉之」；但也有人說，「邀請一位生活習慣不一樣的入住，為難自己，為難別人」。

婆婆 爆料公社 生活習慣 老公 老家

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