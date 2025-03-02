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男友發票見衛生棉、最討厭零食 她驚：都不是給我的！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現男友的發票上，出現不屬於自己的衛生棉尺寸和零食。 示意圖／ingimage
一名女網友發現男友的發票上，出現不屬於自己的衛生棉尺寸和零食。 示意圖／ingimage

可以接受男友對女同事貼心到什麼程度？一名女網友焦慮地在Dcard上提問，近日發現男友發票細項上出現不是自己的衛生棉尺寸和討厭的泡芙口味，想到半年以來對方的種種可疑行跡，她幾乎崩潰的問，「是我太敏感還是該醒了？」希望網友們能提供建議。

原PO表示上週末在床頭櫃找到一張全聯的發票，日期是兩人交往兩週年當日。上面列著「靠得住極淨棉柔28cm」和兩盒義美小泡芙，她補充「那是我最討厭的零食口味」。回想那天手指就抖得握不住紙片，當時男友說要加班趕報告，所以自己親手做了便當到公司，卻看到座位空蕩蕩，對方傳訊息說在超商買咖啡。

事後她試探地問「同事生理期來會不會幫忙？」男友卻笑回，「我只記得妳的週期好嗎？」其實半年前男友就開始在洗澡時把手機帶進浴室，通訊軟體通知聲調成靜音，她還瞥見過他和短髮女孩對話框，最後一句是「明天老地方見」。原PO只知道那是新來的實習生要跟著學業務，坦言「真的不知道怎麼辦？」望著貼心溫柔的男友，又想到那些刪除的對話紀錄、增加的加班次數、不該出現的衛生棉，就讓她不知道怎麼做。

貼文曝光後，網友紛紛搖頭，「放生吧，幫忙買衛生棉急用就算了，點心不行欸」、「看到發票加可疑行為，想信都沒辦法信」、「單純幫忙買個衛生棉是還好，但認真說，我會找女同事幫忙，而不是男同事」、「把他淡掉，這個人不值得妳的愛」、「妳的心裡已經有答案了」、「偷偷帶手機才感覺心裡有鬼，是妳的第六感在發警訊」。

全聯 發票 衛生棉 辦公室

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