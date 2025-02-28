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資生堂千金曬肚秀妊娠紋…女網友驚喊「不要這種偉大印記」 本人大方回應

聯合新聞網／ 綜合報導
李宓曝光生完五胎後的身材模樣，驚翻網友，但也有覺得李宓很漂亮、勇敢、真實。擷自李宓臉書
李宓曝光生完五胎後的身材模樣，驚翻網友，但也有覺得李宓很漂亮、勇敢、真實。擷自李宓臉書

資生堂千金女星李宓自2021年結婚後，至去(2024)年產下雙胞胎後升格為5寶媽，近日她曬出一家六口前往泰國Pororo水上樂園的照片時，因產後明顯的妊娠紋，讓肚子變得「又鬆又凸」，有男性網友覺得醜，但也有人認為，這是做母親後的偉大印記，李宓也大方回應表示：「沒什麼好怕的呀，都已經生5個了。」

網友看見李密明顯佈滿妊娠紋的肚子，有女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中表示：「那些要求女生生小孩的啊！先發這張照片給他問問，以後肚子變成這樣，是自行吸收，還是你要出錢給我醫美？這種偉大的印記我是不要啦！」。

但有網友認為，這是母親偉大的印記，「漂亮、勇敢、真實」，且會不會有妊娠紋，還是要看個人體質或生育的年齡而定，有人生了幾胎後還是不會有。且有網友認為：「她剛生完雙胞胎沒多久，可以恢復成這樣算很不錯了，而且她一共生了5個小孩欸！如果是一般情況，孕期有好好保養，不要過胖，一次生一個的狀態，大概產後3個月開始慢慢運動健身，一年內恢復平坦沒啥問題，就算有紋路，也淺淺的不明顯」。

但也有因此怕生小孩的女網友表示：「誰知道自己是什麼體質，生完發現賭輸了，找誰？催生的人嗎？」。

不少網友在李宓的臉書中歪樓表示，不只身材，李宓似乎連臉都有整型的印記，「下巴可以殺人了，尖成這樣」、「整張臉都整了！只差牙齒沒弄」，李宓則親回表示，牙齒也有矯正3次，每次還不同的醫師操刀。

不只針對李宓本人的討論，許多網友還發現小孩溜水滑梯似很怕，要求媽媽尊重小孩，且需考慮到年幼的小孩溜水上滑梯可能會有的風險，別只顧著自己開心，但也有網友認為，偶爾讓孩子體驗一下無妨。

懷孕 資生堂

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其實，捐大體也有其條件，例如：太胖或太瘦超過或低於依身高計算的標準體重百分之三十者不行，因為脂肪過高難以防腐或肌肉組織變形；曾動過大手術、移植器官者不行，因為人體構造不完整；自殺者不行，因為不珍惜自己生命，如何教醫學院學生尊重他人生命？所以想捐大體，還需要注意維護自己的身心健康，這真是一舉兩得。

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