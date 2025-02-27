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先斬後奏？親戚訂好餐廳突要父請客 他轟吃相難看：餐費破萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨親戚要求父親請客還不給選餐廳。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨親戚要求父親請客還不給選餐廳。 示意圖／ingimage

先斬後奏？一名網友在Dcard抱怨，每逢掃墓時節家族會一起聚餐，沒想到這次親戚們的算盤卻打到他爸爸頭上。原來，長輩們在訂好餐廳後才傳LINE要求原PO爸爸買單，不料預訂一桌竟要價萬元，後來爸爸找了其他較便宜的餐館還被拒絕，讓他忍不住罵道「哪有要人請客，還不准人家選餐廳的道理！吃相之難看實在令人不齒」。

原PO表示家族最近要掃墓，依照慣例會有掃墓後餐敘，然而家裡的長輩在敲定好餐廳、訂位之後，突然發一則LINE要求他爸爸出錢，沒想到那家餐館一桌竟要一萬元。當然，原PO爸爸並不樂意，不過既然被指定為今年餐敘的金主，爸爸也決定更換餐廳，和小吃店老闆洽談之後，便在家族群組向大家告知此事。

沒想到，長輩突然在家族群組丟新訊息，請大家投票要吃本來決定好的餐廳，還是爸爸後來新選的餐廳，最後前者勝出，長輩們便直接駁回爸爸更換餐廳的提案。面對親戚的理所當然，他忍不住罵道「沒在管家醜外不外揚的，不講出來，只會吃更多的虧而已」，並請網友評評理，到底誰可以接受用這種先斬後奏的方式，要求人家請客。

貼文曝光後網友紛紛力挺「家族有爛人為何還要往來及顧及他面子」、「這樣掃墓完就可以直接走了，誰愛吃誰付錢」、「那就不要去啊，給臉不要臉」、「對方已經擺明不尊重也不客氣了，也沒必要對他客氣了」、「明擺著搶錢還不反抗嗎，不要把錢從錢包裡拿出來就好」。

聚會 親戚 長輩

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