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結婚就靠心動瞬間？她1句話「好婆」融化男友 過來人勸冷靜：聽到麻痺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享自己無心的舉動讓男友心動想娶她回家。 示意圖／ingimage
一名女網友分享自己無心的舉動讓男友心動想娶她回家。 示意圖／ingimage

哪一個瞬間讓你覺得另一半就是對的人？一名女網友在Dcard發布貼文表示，自己近日從男友口中得知，過去的一句關心曾讓他非常感動，忍不住在內心吶喊「好婆」。無心的舉動卻在對方心中留下深刻的印象，她不禁覺得男友很可愛，並以「哪個瞬間想去女友回家」為題和網友討論。

原PO透露兩人是異地戀，近日突然聊到，某次男友來找她玩，要回家前不小心睡著，她默默讓男友睡了半小時才叫醒，起床時對他說「累累開車危險，但是怕你回家太晚所以只讓你睡一下」，貼心的舉動讓男友忍不住覺得她「好美、怎麼那麼好、暖暖的」，甚至覺得「好婆」。原PO聽到後不禁笑道「好笨但覺得他好可愛」，也讓她很好奇大家什麼時候覺得自己的男女朋友閃閃發亮，有衝動想把他帶回家。

貼文下不少網友分享自己的經驗，「腸胃炎半夜吐到不行，第一次來不及就吐在洗手台，繼續在馬桶旁吐的時候，男友起床徒手通洗手台」、「有一次在老婆帽T的帽子假裝放東西，她轉過來的那一瞬間用閃閃發亮的眼睛看著我跟我說是愛心嗎，那一瞬間我知道這輩子只有她」、「我吃太多直接在廁所吐爛，讓我去休息之後他默默的清嘔吐物，就覺得應該可以互相照顧扶持吧」、「很多生活的小細節累積起來覺得未來的旅程有這個人陪伴應該不錯」。

不過也有苦過的人勸不要太當真，「這篇讓我想到以前的事，感慨兩個曾經相愛的人，怎麼會走到這個境地」、「每任都跟我說過類似要和我結婚、想娶我的話，聽了這麼多任後都麻痺了，感想就是不要把他們的甜言蜜語當作全世界」、「不要為了單一事件的感動而想嫁、想娶一個人，結婚過的是日子」、「相愛容易相處難」、「男人的話聽聽就好，但還是祝福你們走到最後」。

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