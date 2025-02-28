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孩子偏食不是任性？專家解析3可能原因 改善方向非「矯正」

聯合新聞網／ 綜合報導
有些孩子會抗拒特定顏色、口感的食材。蔬果示意圖。 示意圖／ingimage
有些孩子會抗拒特定顏色、口感的食材。蔬果示意圖。 示意圖／ingimage

許多家長都曾為孩子的偏食問題傷透腦筋。但偏食不僅僅是飲食喜好的問題。日本一位兼具保育員、幼兒園教師資格和看護照顧師執照的媽媽夢Kanae（夢カナエ），以自身養育神經發展障礙孩子的經驗，分享了發展障礙兒童出現偏食的三大原因，並提供家長實用的處理方式。

該專家指出，發展障礙兒童的偏食常與「感覺過敏」、「強烈執著」及「抗拒新事物」有關。例如，有些孩子對食材的味道、口感或溫度異常敏感，可能會對酸、苦或口感滑滑的食物感到噁心，或認為油炸食物麵衣刺刺的不舒服，甚至連甜食的氣味都會讓他們不適。此外，部分孩子有飲食上的堅持，例如只願意吃特定顏色的食物，或堅持魚刺一定會卡在喉嚨，因此拒絕嘗試魚類料理。這些因素使得孩子難以接受多元食材，也讓家長在育兒時備受挑戰。

針對這類偏食行為，該專家建議，家長應將孩子的需求視為一種個性，理解孩子是「沒辦法吃」而非「不想吃」。這樣家長就能發覺挑食不是「應該戒掉」的習慣，而是要「長久與之共存的課題」。此外，創造輕鬆愉快的用餐環境，也有助於減少孩子對進食的抗拒感。

專家最後強調，家長與孩子的飲食互動應以「陪伴」而非「矯正」為重點，因為偏食可能是孩子一輩子需要面對的課題。唯有理解孩子的特質，才能讓親子關係更和諧，並讓孩子在沒有壓力的情況下慢慢接受更多食物，養成健康的飲食習慣。

料理 育兒 親子關係

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