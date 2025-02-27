說好吃鍋…曖昧女多約1好友 他不想請客被當壞人：我價值觀錯了？

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己請曖昧對象吃飯，對方卻多找了一名「食客」。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
一名網友透露自己請曖昧對象吃飯，對方卻多找了一名「食客」。示意圖，非當事人。 圖／ingimage

追求曖昧對象時，透過請客製造機會相處，原是獲得好感的方法之一，但一名網友在Dcard發文抱怨，本來約好要請有好感的女生吃飯，沒想到對方突然要帶朋友一起，更誇張的是也要「蹭一餐」，女方的態度還彷彿錯的是他，原PO忍不住反問「難道是我的價值觀錯了」？

原PO表示當初是說好女方離職要請她吃一頓飯，兩人相約去吃海底撈，後來她說朋友要來，是原PO不認識的女生，他以為會分開結帳，沒想到女方卻希望原PO包辦餐費，雖然經過溝通打消了這件事，但對方的回覆態度卻讓他覺得好像是自己錯了一樣。

原PO附上對話紀錄，面對他的詢問，女方明顯傻眼，並表示要問朋友「不請客的話」還要不要去，還補一句「我以為你一起請了因為就多一個女生」。雖然尷尬又錯愕，原PO勉為其難答應，不過對方言語間已經明顯不悅，並說已告知朋友不能「被請客」。

這篇貼文引起熱烈討論，「不論她是故意或無心，心態都很糟糕，別人請客還多帶一個毫無關係的來蹭飯，臉皮也是挺厚」、「正常價值觀的女生不會這樣，可以撤回你的好感了」、「這個行為看起來像是因為知道你要請客才故意多帶一個人耶好扯」、「請撤回你的好感，帶著尊嚴下船，謝謝」、「首先我會經過我你同意，再來如果朋友不付錢我也會幫他付，沒讓你請的道理」。

價值觀 兩性關係

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