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老公已婚友外遇同事！2年後小三被扶正 揭身分竟是「大姑」

聯合新聞網／ 綜合報導
老公的已婚好友時常帶著女同事出遊，果然最終小三扶正。不過，更令她意外的是女方竟是她的大姑。示意圖/ingimage
老公的已婚好友時常帶著女同事出遊，果然最終小三扶正。不過，更令她意外的是女方竟是她的大姑。示意圖/ingimage

一名人妻透露，老公的已婚好友時常帶著女同事出遊，果然最終小三扶正。不過，更令她意外的是女方竟是「婆婆跟第一任丈夫生的女兒」。

該名人妻在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》分享，老公有個好友是名保險經理，已婚育有2子，夫妻倆每次與他吃飯出遊時，對方都會帶著一名女同事相伴，起初原po以為他們是夫妻，結果男方都只介紹是同事。

原po表示，老公也說他們是同事而已，儘管保險經理時常在臉書貼出一家四口的出遊照，但身為女人，一看就知道關係不單純，果真過了兩年後，那名女同事就被扶正了。然而，更令她震驚的是，「今天我跟我老公才知道，女同事是我婆婆跟第一任丈夫的女兒」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「說不定妳先生早就知道，跟婆婆一起暗中幫忙計劃扶正」、「一定是特別的緣份，才可以一路走來變成了一家人」、「怎麼可能老公不知道自己的姊姊，看起來是有計畫的吧」、「就是妳先生同母異父的姊姊，妳的大姑」。

外遇 大姑 小三

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