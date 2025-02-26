男友床單總是黑黑髒髒…她笑會「掉色」 內行揭原因：不分男女

難道男女生真的是不同的生物？近日有網友發現，自家男友睡過的地方總是會「黑黑的、髒髒的」，但明明他都有洗澡，讓她十分好奇原因。

原PO在Dcard發文，表示自己的男朋友睡前明明有洗澡，但睡過的地方還是會黑黑的、髒髒的，讓她覺得是不是「男朋友這種生物會掉色」。甚至連男朋友睡過的床單都會變得比較薄，這讓她很好奇到底是怎麼一回事。

文章引來不少網友留言，表示男生好像真的和女生不一樣，「笑死，男朋友這種生物真的會掉色。我平常上完班都是先洗澡才吃飯躺床或做其他事，但我的位子就是比女友的黑，可能因為男生比較會流汗吧」、「真的，我弟跟我老公都會掉色，不論電腦椅還是床單都會」、「我男友靠牆的那一側睡，結果牆壁也會黑掉」、「我老公還把他那邊的床單睡到破掉，我整個傻眼，身上有刺是不是」。

有網友認為可能是裸睡造成的，「裸上半身，陳年汗漬造成，而且床單沒每週換洗」、「我都穿衣服睡覺，沒有遇過這種問題」、「可能是裸上身睡，背出油，所以床單黃黃的」。

也有網友解釋，這是因為男生的油脂分泌比較旺盛，「因為大部分男生的雄激素水平較高，導致油脂分泌比較旺盛，而油脂裡所含的『角鯊烯』就是導致枕頭與床單變黃的元兇」、「男性油脂裡的角鯊烯的關係，可以查一下」、「這個不分男女哦，只要是裸睡，然後皮脂腺旺盛的人，都有可能會讓寢具變黃。而且就算換成深色寢具也不會不變色，反而會褪色」。