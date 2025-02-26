預告「高級餐廳慶周年」…男友當主廚！她失望：只能強顏歡笑

情侶相處時應體諒對方的心情，理解對方的感受。一名女網友發文，稱她的男友預告在他們1周年紀念日時帶她去「很棒的義式餐廳」慶祝，因此她提前準備適合的洋裝。未料等到當天，男友卻開車載她回家，自己煮給她吃，巨大的落差讓她備感失望，忍不住抱怨：「說好的高級餐廳呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友都很期待彼此的「1周年紀念日」，此前也一直說會帶她去很棒的「義式餐廳」慶祝，因為覺得男友找的餐廳很高級，因此她花了好幾天才找到適合的洋裝。

原PO表示，紀念日當天她特地畫了妝，換上最高級的高跟鞋，未料在搭上男友的車後，他卻一直朝著家的方向開去，行駛過程中還在不停賣關子，直到車子真的在他家門前停下，才確定是「他自己煮」。如此巨大的落差讓原PO難以接受，只能強顏歡笑，雖然男友也很用心布置家裡，還自己印了菜單、上網買了餐具跟桌巾，但原PO還是忍不住抱怨：「說好的高級餐廳呢？」

此文一出，不少網友理解原PO感受，「我也覺得落差感會讓我超級失望，都跟我說是很厲害的餐廳了，整個打扮完發現自己坐在家裡面，我會覺得有點荒謬，可能做不了太好的反應」、「聽起來很白目，要在家煮就直接講，幹嘛還要人家用心打扮出門開車，被耍了一圈才發現回家裡吃，感覺就很不好啊」、「這種落差感是人都會失望，如果一開始就說要在家吃，開門是用心的布置+自己煮就真的是驚喜了」。

但也有網友持相反意見，認為男友的行為讓人很感動，「可是我自己的話會很感動耶，而且他真的好用心，想要給妳一個不一樣的紀念日」、「他很用心，要好好珍惜」、「我覺得男友真的很有心」。