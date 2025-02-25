「超有問題婆婆」重病衝月中看孫 媳婦中鏢辯：以為吃壞肚子

台灣諾羅病毒疫情升溫，近期就醫人數創5年新高。對此，一名女網友抱怨，婆婆得了諾羅病毒，還跑到月子中心探望她和寶寶，害她也得到諾羅病毒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆超有問題，隱瞞自己得了諾羅病毒，只說自己吃壞肚子，跑來月子中心探望後，害她也中鏢，擔心月子中心會提早把她請回家。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「沒有危機意識的婆婆，沒考慮到產婦跟新生兒的健康，真糟糕」、「真可憐，坐月子不舒服，還中諾羅」、「有這種婆婆，辛苦妳了」、「她故意搞妳的…可能一直不爽妳住月中」、「不請自來，也是有的，這仇結定了」、「這種老人家很自私」。

此外，也有部分網友給出實用建議，指出「那妳要記得告知護理人員，也不要跟寶寶接觸，應該是不會請妳回家啦，但是他們會請妳盡量待在房間，不要到公共空間」、「這個病毒傳染性極高，因為產婦的衣服會經月子中心統一清洗，還是先告知月子中心，看看他們怎麼處理，萬一傳染到其他媽媽跟寶寶就不太好了，妳也好好休息喔」。