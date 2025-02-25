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買菜見媳與閨密星巴克聊天…婆婆怒「出門2小時太過分」 要求幫提回菜籃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆抱怨媳婦和好友們聚會時間太久還不回家，遭眾人批評「管太多了」。示意圖／ingimage
一名婆婆抱怨媳婦和好友們聚會時間太久還不回家，遭眾人批評「管太多了」。示意圖／ingimage

一名女網友買菜回家時，遇到媳婦和閨密們在咖啡廳聚會，她認為媳婦已經出門兩小時了，該回家了，於是走進咖啡廳要求媳婦幫提菜籃一起回家，卻遭到拒絕，令她不滿，發文抱怨媳婦「很過分」，貼文曝光，一眾網友不挺，直言：「她不是你的免費台傭」。

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文寫道，上午去市場買菜回程時經過星巴克，看到媳婦和一群閨密在喝咖啡聊天，心想已經快11點了，應該提醒她「該回家了」，正好還可以幫忙提菜籃。

於是，她走進咖啡廳要求媳婦一起回家，媳婦的閨密們看到她的出現，頓時感到錯愕，而且媳婦並不想跟她一起回家，拒絕了要求。她心裡覺得很不滿，認為都已經出來兩小時了還不回家，真的「太過分了」。

貼文曝光，眾網友直言，「你才真的過分！」、「媳婦去喝咖啡，你是有出錢嗎？」、「媳婦出門還要管時間？真的管太多了一點！」、「如果是女兒你還會覺得過分嗎？她不是你的免費台傭…」、「妨礙他人自由意願，俗稱顧人怨」、「如果我是媳婦，我會外面攔計程車送您回去，因為我還有局要續攤，慢走」。

對於「婆婆直接衝咖啡廳要求媳婦幫忙提菜籃回家」的奇葩行為，不少人質疑故事真偽，留言「真假？還是瞎掰？如果是真的，那妳這婆婆是沒水準沒素質，雞腸鳥肚的機車婆婆」、「發言人文章愈來愈有畫面了。不寫作太可惜。太會了」、「這篇第三人稱視角不行啊…重編一遍，退件」。

咖啡 婆媳紛爭 星巴克 閨密

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