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傳訊息跟男友撒嬌 妹子得知「被圍觀」怒提分手：超級不尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

即使是戀人，也該拿捏好相處的底線。一名女子近日在Dcard透露，她向男友傳送了撒嬌訊息，沒想到對方一個動作，點燃分手導火線。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO表示，在和男友交往前，原本與另名A先生曖昧約兩個月的時間，後來A男有了女友，他們就鮮少聯絡，不過依然是朋友，A男也跟現在的男友認識。

某天，男友跟著一群好友到別人家玩，其中A也有去，當時原PO向男友傳訊息撒嬌，比如：「想你」、「抱抱」之類的，對方也熱情回覆，兩人也開始傳了許多甜言蜜語，怎料後來見面聊起這件事，男友才說道，那些肉麻話其實都是A男回的，而且當時在場的所有朋友都知道。

原PO聽聞後勃然大怒，「光是想像當時的場景，一群人在旁邊看著A假裝我男友，回我那些撒嬌訊息，還可能邊看邊笑，我真的覺得超級丟臉、超級不被尊重」。儘管男友後來意識到問題嚴重性，哭著道歉，但原PO還是提了分手。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「男的跟白X一樣有什麼好留的，連界線都分不清楚」、「分手剛好而已，有夠不尊重，恭喜妳離開一個爛人」、「A男→噁心爛咖，前男友→幼稚當好玩爛咖，兩個都爛啦！」、「辛苦妳啦妹妹，比起男友，A更噁心」、「所以妳現任跟妳以前的曖昧對象是朋友…感覺就物以類聚」。

兩性關係 分手 男友

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傳訊息跟男友撒嬌 妹子得知「被圍觀」怒提分手：超級不尊重

即使是戀人，也該拿捏好相處的底線。一名女子近日在Dcard透露，她向男友傳送了撒嬌訊息，沒想到對方一個動作，點燃分手導火線。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

一句好話

成長是循環往復的過程，我們以為的失敗皆是暫時的。

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