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年齡差太多不行嗎？大叔男友很努力仍不被父母認可 網：別戀愛腦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友比男友小15歲，就算男友很有上進心，父母始終不認可他。示意圖／ingimage
一名女網友比男友小15歲，就算男友很有上進心，父母始終不認可他。示意圖／ingimage

情侶間「年齡」差太多真的不適合結婚嗎？一名女網友發文，表示男友年齡比她大15歲，就算男友很有上進心、很努力在創業，但父母始終不認可，還直呼他為「那個男的」，甚至還一直要她參加聯誼。對此，網友們勸她直視男友的問題，不要太「戀愛腦」。

一名女網友在Dcard發文，透露男友比她大15歲，交往一年對她非常好，也幫助很多事情，並且很有上進心，正在努力創業中，但原PO的父母一直不認可，還直呼他為「那個男的」，認為男生年紀大既沒車也沒房很不好。

原PO表示，父母希望她找年輕有車有房、能照顧她的男生交往，還希望她同時多交幾個男生再挑出最好的結婚，甚至還一直要求去聯誼，原PO不能接受父母的價值觀，因此詢問網友，「年紀差真的會像父母說的那麼不好嗎？」

此文一出，網友們紛紛勸原PO正視男友的經濟問題，不要戀愛腦，「40歲經濟不佳，沒房、又沒車，這種條件可能妳要非常會賺錢，未來才有辦法成家吧」、「大那麼多歲沒經濟又沒房沒車，妳不覺得害怕嗎？沒有要生小孩那是可以，這樣受苦的只有妳，妳以後就是他的看謢了，妳這年紀應該是戀愛腦居多，長輩的話要參考」、「40歲還沒什麼經濟能力，還在創業中，等他創業成功都幾歲了，而且還不一定可以成功耶，不要戀愛腦」。

也有人勸原PO可以交往，但結婚一定要慎重考慮，「才25歲我覺得就繼續交往沒關係，但不要太早步入婚姻，妳會慢慢想清楚的，勸妳真的要多觀察」、「我對妳父母的價值觀也不是很苟同，雖然知道父母都希望兒女未來過得更好，但是時代不同，下一個也不一定會比較適合，我認為就繼續交往但先不要考慮結婚了」。

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