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有了孩子沒了自由…二寶媽喊「有時後悔」 過來人給建議：可以很愜意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名二寶媽透露自己偶爾會因為失去自由後悔生小孩。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名二寶媽透露自己偶爾會因為失去自由後悔生小孩。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

成為人母後不再是過去自由自在的女孩，不少新手媽媽心裡一時很難調適。一名女網友在Dcard發布貼文表示，雖然家庭算是和睦，可每當想和先生「兩人世界」卻沒辦法時就會開始後悔，有小孩以後不能跟先生自由約會，更不可能兩人出國遊玩，加上公婆的不給力，實在讓她很崩潰。

原PO表示，自己跟小孩感情很好，平常也很寵愛，但有些時候真的很後悔生小孩。不再自由的日子讓她非常失落，且當初決定生子是長輩強調會幫忙帶，第一胎雖然一開始有幫忙，但二寶出生後他們就指指點點，表示「生了以後媽媽應該要少上班多陪小孩」。不僅如此，公婆動不動就帶小孩出門，一出門孩子總會被車撞或是各種花式受傷，讓身為媽媽的她根本受不了。

她無奈表示，後來因為太危險，加上長輩認為「父母回家也不該做自己的事，應該要100%跟在小孩旁邊陪玩陪讀」，她索性一切自己照顧，但變成臨時有事、有約都不能參加，出國開會也因為家裡必須有人陪小孩只能自己去。面對各式各樣的自由被剝奪，連週末想兩人出門看電影都不可能，雖然平常顧小孩都很認真，但一想到失去的自由就真的很煩悶。

貼文曝光後不少網友納悶，「這不是生前就該想到的嗎？就算說會幫忙帶，但主要照顧者還是父母啊」、「說小孩綁住妳，是妳選擇把他們生下來的不是嗎」。不過也有人安慰並提供建議，「我知道妳只是想要抱怨，也很愛孩子」、「可以試著調整教養小孩的形式，我覺得妳想保有兩人戀愛空間這想法很好」、「花錢請臨托就好啦」、「可以每天晚上請陪玩姐姐或保母照顧哦！有認識的媽媽還有請家事阿姨打掃家裡，一週一次，我看她生活過得滿愜意的」。

生育 育兒

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