竟說老鷹會吃人…她嘆「笨男友」講話不經腦子：解釋到心累

男友「太笨」應該分手嗎？一名女網友發文，稱她與男友平時相處沒問題，但男友經常說一些不經大腦的話，例如「老鷹會吃人」之類不符合邏輯的話語，讓她感到不耐煩，考慮是否要離開男友，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，稱她和男友平日相處沒問題，但男友經常會說一些「不經大腦」的話語，讓她不想跟男友說話，也常常感到不耐煩，產生離開他的想法，但原PO也知道交了個太聰明的男友，如果對自己不好也沒用，因此陷入糾結之中。

原PO舉例，他們一起去日本旅行時看到老鷹，男友竟然說「老鷹會吃人」，讓她感到非常丟臉；去夜市買魷魚時，牌子上明確說170元炸魷魚，男友還要問店員賣什麼東西；質疑原PO瘦了穿背心比以前緊，並說穿貼身的衣服「越瘦越緊」這種毫無邏輯的話；入住飯店時原PO穿拖鞋進浴室，男友竟然問她「鞋子不會濕掉嗎？」，但原PO根本沒使用過浴室，怎麼可能會濕呢？

原PO表示，她知道男友不太聰明，也會把一件事很詳細的跟他說，但他常常還是聽不懂，讓她感到「很心累」。

此文一出，不少網友認為男友其實並不笨，原PO要多理解他，「很多是妳先入為主的想法，也許不是他想表達的意思，講清楚就好了沒什麼好爆炸或覺得人家笨吧」、「感覺智商上是正常的，就是語言組織和表達能力較弱又邏輯跳動，建議多觀察一下」、「妳不懂他的明白而已，多用對方角度思考一下，就會知道問題大概在於誰」。

也有網友分享跟此類人相處的經驗，「跟我媽好像，很常做一些問一些很無言的問題跟事情，或是我講a她回b，溝通起來真的超累，這應該是邏輯跟思維運作方式差太大」、「我男友連字都會唸錯，成語只懂一兩個，每次都要講白話文一點才聽懂」、「親戚姊姊的老公就是這樣，家人跟他見面時都只覺得這男生好像蠻『古意』（老實、木訥），殊不知他真的有輕度智能障礙」。