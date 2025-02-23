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老透天髒亂還有壁癌！她自卑拒帶男友回家 網建議：先坦白

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露因為自家破舊不敢帶男友回家。 示意圖／ingimage
一名女網友透露因為自家破舊不敢帶男友回家。 示意圖／ingimage

真正相愛的人會包容你的全部！一名女網友在Dcard抒發心情，表示自己家住老舊透天，近日交了新男友，對方總想去她家看看，然而對比男友家的新大樓，自家的破舊讓她非常自卑，雖然男友當作沒事也不會多問什麼，但自己不知道到底該怎麼辦，感覺一直不讓男友知道家住哪也不是辦法。

原PO表示家裡是四、五十年的透天厝，外觀老舊、內部多是壁癌也沒有整理，小時候並不介意，然而這幾年越來越意識到自家好破舊。如今大學快畢業，跟男友交往一陣子，對方住在電梯大樓，很漂亮也很新，男友常常帶她回家玩。很多時候都是原PO主動去找他再自己回家，因為很不想讓對方載回家，男友雖曾提過要去原PO家一趟，她卻自卑的以「家人不同意」為由推辭。

原PO透露，男友都是載她到巷口，有一次對方好奇想陪伴走進去，但她一直拒絕才作罷，但原PO也發現男友會在巷口偷偷看，沒有自信的她只能在機車上東摸西摸不進家門，直到對方真的騎走了才回家。她表示男友有工作也蠻有「錢」途，相比只是大學生還在打工的自己，都不知道對方看上自己的什麼。

貼文發布後，不少網友上前鼓勵，「建議妳將自己在意的問題坦白跟男友聊，也可以藉機觀察男友的反應」、「如果對方也喜歡妳，那麼這種自卑感很快就會消失，因為，愛就是自卑、棄暗投明的時刻」、「他是跟妳這個人過生活又不是跟老房子，妳也不是負債累累」、「真心喜歡妳、愛你不會在乎的，讓他早點明瞭妳的環境狀況認識妳，是不錯的」。

兩性關係 男友 透天

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