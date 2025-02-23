爸爸得知姊姊懷孕直接送一間房 他嫉妒「待遇差太多」

一名網友在Dcard發布貼文抱怨，姊姊懷孕後父親直接過戶一間房子給她，這舉動讓原PO非常不滿，表示自己買房時父母贊助不到一半，忍不住喊「沒想到現在因為姊姊懷孕，爸爸就把房子給她，待遇未免差太多」。

原PO透露，爸爸以「為了讓孩子能有個穩定的生活環境」為由，直接送姊姊一間房。姊姊和姊夫收入比他少，之前一直在外租房，沒有自己的房子，因為姊姊一句「希望能有個屬於自己的家」，爸爸就決定把名下的房子過戶給她減輕負擔。原PO直言，「這件事讓我感到非常嫉妒」，雖然自己已經買房，但過去爸媽的贊助還不到姊姊這間房子價值的一半，讓他認為也差太多。

事後，原PO試著和爸爸談這件事，卻被回覆「你姊姊懷孕了，比你更需要這間房子，更何況你已經有房了」，父母並表示等百年之後，其他財產會平分給他們，房子也會歸扣，原PO只是晚一點拿到，沒有實際損失。姊姊事後知道他的不滿還補槍，「我們現在有了小孩，總不能一直租房吧。爸爸也說會歸扣你也沒少拿什麼」，他無奈道「現在對姊姊有怨氣，對爸媽也失望」，知道他們只是想照顧姊姊和小孩，但坦言自己實在是吞不下去這口氣。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「心裡覺得不公平很正常，憑什麼努力的人就要靠自己，但這就是父母，他們會幫覺得更需要幫忙的人」、「將心比心，如果我是爸媽，我可能也會這樣分，會希望把資源投注在發展比較不好的那個手足身上」、「有拿到就很好了，繼續鬧下去你父母全部贈與給姊姊」、「父母的錢要給誰是他們決定，而且父母大多照顧弱勢的孩子」。