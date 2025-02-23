快訊

高教淘汰率／退學陳情案不少 學生勝訴翻案關鍵在哪？

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

「無性生活、獨自旅行、開刀」他崩潰提離婚 妻要求：淨身出戶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露與妻子婚後生活無共識，提離婚被要求淨身出戶。 示意圖／聯合報系資料照
一名網友透露與妻子婚後生活無共識，提離婚被要求淨身出戶。 示意圖／聯合報系資料照

婚後維繫感情是夫妻兩人的責任，一名網友卻在Dcard上爆料，自己的婚姻非常鬱悶，不僅無性2年，還時常獨自吃飯、旅行，甚至開刀都是一個人。原PO最後受不了提出離婚，沒想到妻子要求付凍卵費、精神賠償等等，要他淨身出戶，他震驚這是否合理，並詢問網友「婚內失戀」可以訴請離婚嗎？

原PO表示自己結婚2年，婚姻雖稱不上不幸，但是愛情的成分非常少，妻子總說婚姻就是柴米油鹽，「希望我像個成熟的大樹，可以自己跟自己相處」，所以他常獨立做許多事情。原PO補充，妻子不跟他相處也不發生性行為，不久前突然又表示該生小孩，突如其來的決定使兩人大吵一架，也讓他重新審視這段婚姻。

原PO補充，兩人的生活作息不同，也常因為瑣事被罵。此外，妻子覺得在家各做各的事情沒有問題，原PO則希望夫妻能一起做些什麼維繫感情。他坦言，「我覺得我好像工具人，一個負責煮飯、倒垃圾、開車的工具人」，還透露兩人開銷各自獨立，但自己負擔了多數生活開銷，房子頭期款雖是他出，但是用妻子的名字購買。

針對育兒，妻子表示因為原PO工作假期好排，所以都給他帶，還揚言因為小孩跟父姓，所以小孩的費用由他全權負責。原PO無奈表示，「不僅覺得自己婚內失戀，甚至覺得兩人對孩子、未來的看法都差異很大」。

貼文曝光網友們分析，「感覺你老婆想要一個家庭，可是她什麼都不想付出」、「她有啥立場要你淨身出戶，她對這段婚姻付出了什麼」、「我覺得這樣我絕對會離婚，非常堅持要離婚的那種」、「拜託你趕快找律師討論怎麼逃跑」、「對婚姻、生活模式都沒有共識，當初應該也是為了愛情才結婚，如果連愛都沒有了，那這婚姻真的什麼都沒有了」。

婚內失戀 離婚

延伸閱讀

大賺離婚財！陸攝影師「跟拍服務」收費曝光 需求竟比結婚多

她離婚後向夫求償17年超時薪資312萬 法官認老闆娘非受雇者駁回

楊大正瞞離婚3個月！前妻山東251字吐離婚真相

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

相關新聞

「無性生活、獨自旅行、開刀」他崩潰提離婚 妻要求：淨身出戶

婚後維繫感情是夫妻兩人的責任，一名網友卻在Dcard上爆料，自己的婚姻非常鬱悶，不僅無性兩年，還時常獨自吃飯、旅行，甚至開刀都是一個人。他最後受不了提出離婚，沒想到妻子要求付凍卵費、精神賠償等等，要他淨身出戶，他震驚地問這是否合理，並詢問網友「婚內失戀」可以訴請離婚嗎？

窮養該孝順嗎？父罹癌母情勒要他回家照顧 網搖頭：顧好自己

孝順養育自己的父母是我們從小被灌輸的觀念，一名網友在Dcard上發布貼文表示父親近期罹癌，一貧如洗的家裡根本無法負擔沉重的醫療費，然而當母親向他索要金援與照顧時他遲疑了。原PO透露，自己是被窮養大的，好不容易熬出頭，卻被要求拿出積蓄付醫療，讓他實在很掙扎。

情書簡訊

不管日子好過還是難過，我只想和你牽手一起過。

【慢慢讀，詩】李敏勇／詩二首

言語的汙染來自黑暗的心／在搖晃的島嶼我們尚未形成的國度……

【海天遊蹤】楊仁烽／南極去來（上）

南極一年也有四季，只有夏季適合旅遊（十一月到次年二月），氣溫攝氏零下兩度到八度之間，這時冰雪反射陽光，景色壯麗，也是企鵝的繁殖期……

【生活點滴】董逸馨／珠螺灣─我家的冰箱

「馨馨阿姨妳看，有好多螺和小螃蟹啊！」外甥女晶芸忙碌地翻著礫石，興奮地與我分享她的發現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。