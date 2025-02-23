「無性生活、獨自旅行、開刀」他崩潰提離婚 妻要求：淨身出戶

婚後維繫感情是夫妻兩人的責任，一名網友卻在Dcard上爆料，自己的婚姻非常鬱悶，不僅無性2年，還時常獨自吃飯、旅行，甚至開刀都是一個人。原PO最後受不了提出離婚，沒想到妻子要求付凍卵費、精神賠償等等，要他淨身出戶，他震驚這是否合理，並詢問網友「婚內失戀」可以訴請離婚嗎？

原PO表示自己結婚2年，婚姻雖稱不上不幸，但是愛情的成分非常少，妻子總說婚姻就是柴米油鹽，「希望我像個成熟的大樹，可以自己跟自己相處」，所以他常獨立做許多事情。原PO補充，妻子不跟他相處也不發生性行為，不久前突然又表示該生小孩，突如其來的決定使兩人大吵一架，也讓他重新審視這段婚姻。

原PO補充，兩人的生活作息不同，也常因為瑣事被罵。此外，妻子覺得在家各做各的事情沒有問題，原PO則希望夫妻能一起做些什麼維繫感情。他坦言，「我覺得我好像工具人，一個負責煮飯、倒垃圾、開車的工具人」，還透露兩人開銷各自獨立，但自己負擔了多數生活開銷，房子頭期款雖是他出，但是用妻子的名字購買。

針對育兒，妻子表示因為原PO工作假期好排，所以都給他帶，還揚言因為小孩跟父姓，所以小孩的費用由他全權負責。原PO無奈表示，「不僅覺得自己婚內失戀，甚至覺得兩人對孩子、未來的看法都差異很大」。

貼文曝光網友們分析，「感覺你老婆想要一個家庭，可是她什麼都不想付出」、「她有啥立場要你淨身出戶，她對這段婚姻付出了什麼」、「我覺得這樣我絕對會離婚，非常堅持要離婚的那種」、「拜託你趕快找律師討論怎麼逃跑」、「對婚姻、生活模式都沒有共識，當初應該也是為了愛情才結婚，如果連愛都沒有了，那這婚姻真的什麼都沒有了」。