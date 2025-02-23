窮養該孝順嗎？父罹癌母情勒要他回家照顧 網搖頭：顧好自己

孝順養育自己的父母是我們從小被灌輸的觀念，一名網友在Dcard上發布貼文表示父親近期罹癌，一貧如洗的家裡根本無法負擔沉重的醫療費，然而當母親向他索要金援與照顧時他遲疑了。原PO透露，自己是被窮養大的，好不容易熬出頭，卻被要求拿出積蓄付醫療，讓他實在很掙扎。

原PO表示自己是被窮養大的小孩，從沒拿過零用錢，小時候的紅包都被爸媽收走，如今熬到30多歲，父親罹癌需要錢治療，但自己真的不想拿出積蓄。他回憶，國小常沒錢繳營養午餐，國中在補習班打工，推銷同學補習賺生活費，因為自己沒補過習，卻要推銷補習班讓他心裡非常扭曲，而且有時候打工的錢還要給爸媽。

原PO說從小到大爸媽時常爭吵，弟弟早就離家出走，只記得不斷打工、同學都在玩的日子。直到去當六年的兵終於存了第一桶金，以為人生要開始轉變，媽媽卻情勒說爸爸生病，應該回去照顧。原PO知道父母沒有保險又債務累累，雖然媽媽說以後房子留給他，但他也清楚家裡欠很多人錢，到時候房子也是賣掉還債。過去種種讓他心情非常複雜，無奈地喊「心裡真的很糾結，到底要不要出這個錢」。

貼文曝光後網友紛紛建議，「孝順是用在有照顧孩子的父母身上」、「真的很討厭那些養兒防老的父母，小時候沒好好照顧你，憑什麼現在來情勒」、「身為過來人，強烈建議不要給」、「可以用不太花錢的方式孝順」、「顧好自己最重要，至於房子，讓爸媽自己以房養老」。

有網友補充，即使原PO是被窮養放任到大，還是建議給予能力範圍內的幫助「還是要，除非你能證明他沒賺錢養你」、「一年就給個1、2000元孝親費，這樣也算有撫養，然後還是好好過好自己的生活」、「能力所及、盡力而為，其他的聽天命」、「心裡過不去的話，你就一個月給幾千塊說你盡力了，不要一次給大筆的掏空自己」，也有人提醒「比起遺棄父母讓他們自生自滅，做好關心、設好界線、適時停損，或許不會有一輩子的遺憾」。