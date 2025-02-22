婆婆嫌媳不孝順！質問親家母「怎麼教小孩？」 結局曝光網友讚爆

不同家庭會有不同的生活習慣，有時會產生摩擦造成不少婆媳問題。一名女網友分享，近日被婆婆抱怨不孝順，甚至還打電話回娘家，質問親家母「怎麼教小孩的？不懂得孝順公婆？」，沒想到竟被反嗆洗臉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆覺得她不孝順，決定打電話給她媽媽，質疑「怎麼教小孩的？不懂得孝順公婆？」，媽媽原先分享不少孝順的事情來緩頰，像是買伴手禮回家、做家事、煮新學的拿手菜、帶爸媽出門玩、給孝親費等，結果婆婆氣得質問，「那為什麼媳婦沒有把我當媽，跟妳一樣對待、孝順我？」。

這名女網友進一步說明，沒想到她媽媽聽到後，對婆婆開罵，指責對方「那妳有像我，把我女兒當妳女兒疼嗎？出錢讓她學習有興趣的工作，關心她工作是否順利、三餐是否正常、有沒有吃得營養？生日送禮煮菜、過年包紅包，請問妳做到哪一樣了？有個媽的樣子讓她想孝順妳？」，怒批婆婆奇葩，沒品德還要怪別人家的女兒不孝順。

貼文一出後，多數網友都大讚「給妳媽媽1億個讚！這個氣勢必須持續下去」、「這個媽媽太給力了，我太崇拜啦！」、「媽媽超帥的，以後我也要這樣，當我女兒的硬底氣娘家」、「妳娘家媽咪太讚了，妳家巫婆就是欠嗆」、「結論，婆婆把媳婦當女兒疼，媳婦就把婆婆當媽媽疼」、「巫婆就是想佔別人便宜而已，要人孝順她不會去找親生的負責哦！而且不懂的尊重別人，就別肖想外人會尊重她、孝順她」。