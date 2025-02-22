婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

許多家庭都面臨婆媳問題，一名女網友分享，自己是公務員，近期準備與男友結婚，公婆竟開出條件，要求同住、薪水上繳、包攬家務，甚至還問兒子和公務員結婚後，未來能享有什麼政府福利？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，先前與男友商討結婚事宜時，公婆竟開出不少條件，像是要她搬進老舊小公寓同住、每月薪水上繳、煮飯和包攬家務，若以後生了小孩，要讓婆婆送回鄉下，給親友照顧。

這名女網友進一步說明，看到這些條件，覺得自己是「帶薪打工的奴隸」，於是當下全部拒絕，沒想到公公卻還問「結婚公證後，他們和我就算是一家人了，我作為公務員，他們可取得什麼福利？」，讓她差點氣到說出「喪葬津貼」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這是扶貧嗎？這婚不結也罷」、「看了真讓人火大」、「妳作為公務員，如果照著婆家婚前的要求過日子，簡直是侮辱了公務員，有一個穩定的工作，根本不用去受這種窩囊氣」、「這比我婆家還誇張去了，娶媳婦是來養全家人的嗎」、「重點是妳那對象就沒說什麼嗎？如果連他都沒表示，那還結個屁，又不是嫌自己人生太順遂」、「另一半怎麼說？妳還願意嫁，真的蠻有勇氣」。

針對網友回應，原PO表示，最後她還是結婚了，但宴客時婆家一位都不請，婚後也和婆家零往來，最好笑的是，婚禮婆家一塊錢也沒出，宴客前兩天，公公打電話給她老公，問需不需要幫忙，結果被老公一口回絕。

對此，網友也回覆「這樣就對了！」、「哇！神隊友」、「挺你的老公，才值得去結婚」、「還好你老公是清醒的」。