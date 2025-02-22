「童話故事下集」啟示 呂秋遠列出婆婆千萬不要做的10件事

「童話故事下集」影集熱播，引起廣大回響。律師呂秋遠在臉書表示，這部戲劇傳神的把台灣家庭結構表現出來，分居治百病，如果公婆和兒媳同住，身為「婆婆」角色，他提出「千萬不要做」的10件事，避免變成招嫌。

1、兒子的房間，從他已婚開始，就不是妳可以進去的地方。沒倒垃圾？很亂？都不關妳的事。即使他的房間傳出惡臭，只要不是發生命案，都不該進去。

2、自己的信仰自己救，不要要求媳婦拿香，或者信耶穌。拜祖先這種事，不是她的祖先，自己想拜就拜，不要叫人家拜，特別是什麼過運、收驚、喝符水，平安是在自己心裡，她不信，給她喝也不會有用。

3、不要餵兒子吃飯。他已經30歲了，這樣看起來很蠢。不然你還要嚼碎給他吃，然後哄他睡覺嗎？同理可證，不要跟兒子睡同一張床、不要出去的時候手牽手、不要兩個人蜜月你還要跟。

4、不要要求媳婦洗碗，自己看不下去再洗一次。同理，不要要求她擦地，覺得不夠乾淨再擦一次。那不是交代做家事，那是在羞辱她。家事分配是必要的，但是別要人家做，又看不下去自己做。還有還有，重中之重就是，找女兒回家吃飯的時候，請不要讓女兒看電視，媳婦去洗碗，這樣的相對剝奪感會非常可怕。當然，也不要讓媳婦念童話故事給女兒的孩子聽，不然格林童話會變成格林驚悚童話。

5、家族聚會不要太頻繁，不然娘家聚會兒子是不是也要去？媳婦就像貓，人多會緊迫。緊迫會生病，還會吐毛球。

6、不要故意講反話。例如：「不用買我的，沒關係」、「你放著就好，我來做」、「我人很好溝通，你們年輕人好就好」、「不用回來沒關係，你們去忙」、「我自己吃，你們去外面吃」、「嫁來我們家，就把這裡當自己家，沒問題的」。

7、不要情緒勒索，沒病不要裝病。例如：「我老了，沒用了啦」、你都不回家跟我吃飯，我每次想到每次都會哭」、「我就知道養兒防老是騙人的，兒子養大就跟女人跑了，沒用了啦」、我心好痛，要死了，早點死比較好啦」、「你現在翅膀硬了，都不聽話，沒關係，我死一死好了」。

8、別催生。生男生女，不是媳婦決定的，能不能生，要不要生，也是他們自己決定的。故意在他們或別人面前說想抱孫，妳不尷尬，尷尬的就是他們。

9、不要在鄰居親友面前數落媳婦。每個人都要面子，在別人面前說自己媳婦有多不好，自己多苦命，不會讓問題解決。苦命就要讓自己好命，把兒子媳婦趕出去，是好命的開始。

10、不要管兒子的錢：媽媽幫你存起來，已經是幼稚園發生的事情了，現在都已經30歲，該是塵歸塵、土歸土的時候了。他的錢應該自己管，更不該沒有經過他同意，就擅自拿去借別人或是投資。

呂秋遠表示，當婆婆其實很簡單，把兒子趕出家門就好。「他沒有錢付房租、沒有人幫忙帶小孩、沒有人幫他做中餐與晚餐，那都是他的事情」。要成家，就要有成家的樣子，「沒錢還要結婚，然後還想要拖垮你，那到底是前世的緣，還是今生的考驗？」