浪漫不NG！六大求婚提案讓人感動SAY YES

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「求婚方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大求婚提案。

對於決定攜手共度餘生、一同步上紅毯的戀人們而言，求婚可說是令人既期待又緊張的關鍵時刻，不論是在熱鬧的公眾場合、親友見證的溫馨場景或是僅有彼此的親密時刻，許多情侶都希望求婚的那一刻成為美好又難以忘懷的回憶。而求婚的形式相當百變，又以哪些最受網友關注呢？

「遊樂園」成夢幻求婚景點迪士尼受歡迎 「大自然」海灘許承諾超浪漫 ▲ 網友熱議TOP6求婚方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網路上關於求婚方式的討論，發現「遊樂園求婚」受到網友熱烈討論，尤其迪士尼與環球影城等大型主題樂園，氛圍歡樂愉快，是許多人心中的求婚聖地。

便有網友分享，自己是「對節日、紀念日儀式感偏重的女友」，沒想到另一半「居然在迪士尼夢幻求婚」，更針對園區內的餐廳預訂、煙火施放時間等規劃了詳細的攻略，讓她非常開心，貼文下也引來他人羨慕留言「這篇該怎麼樣讓男友看到呢？」。

先前十二強冠軍隊球員郭俊麟親自上傳自己在東京迪士尼向隊友陳冠宇單膝跪地求婚的影片，雖然只是玩笑，仍吸引大批網友祝福「在迪士尼樂園求婚耶！恭喜你們！」、「還去Disney sea會不會太浪漫」，在社群掀起熱議。

在海濱、湖畔或山林等「大自然」環境下求婚，同樣是不少人心中嚮往的場景，如藝人納豆和棒球員詹子賢都在海邊向女友求婚成功，收到眾多祝福。一位網友發文徵求理想求婚地點，指名「希望是離曼谷不遠的絕美海灘/海島」，引來他人推薦麗貝島、格蘭島、沙美島等浪漫海島；也有網友曬出自己在普吉島被求婚的影片，寫下「在普吉島沙灘求婚簡直太浪漫惹，不用濾鏡的夕陽原圖就美噴」。

至於國內適合求婚的地點，則有民眾建議，若是平時就喜愛大自然與戶外活動的情侶，「 可以選擇到陽明山、貓空等地方」，也有人推薦「玉山跟嘉明湖」，甚至笑稱「如果是我，應該是下山馬上衝戶政事務所」，在自然景色與靜謐氛圍下求婚也是相當值得紀念的時刻。

此外，「演唱會求婚」也是討論度極高的求婚方式，有網友發文寫下「真的到現在都還不敢相信，男友居然在周杰倫的演唱會和我求婚」，並分享過程「唱到副歌『我想就這樣牽著妳的手不放開』，他就突然叫我，然後默默的拿出戒指，在我耳邊小聲的說：『你願意嫁給我嗎』」，吸引眾多留言「如果我喜歡的人在我最喜歡的演唱會跟我求婚，我絕對馬上嫁」、「又是看別人求婚看到哭的一天」。

另一位網友則分享在陶喆演唱會上，陶喆詢問現場觀眾「有沒有人要求婚」，男友便「單膝下跪在大家的面前牽起我的手」，讓她直呼「本以為只是解鎖一場巨星演唱會，沒想到解鎖了女孩小時候的夢想」。

除了上述求婚方式，也有網友分享餐廳包場求婚、旅行中在遊艇上求婚、夜景咖啡廳求婚等多元的求婚提案；每對情侶對求婚的期待都不盡相同，有些人喜歡大庭廣眾下的驚喜，有些則偏好只有彼此的私密時刻，而無論形式如何，最重要的都是彼此的真心與用心。祝福各位都能找到最適合自己與伴侶的求婚方式，讓這個特別時刻成為一生珍藏的美好回憶！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「求婚方式」相關討論則數。觀測期間：2024/10/23~2025/01/23，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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