新手爸媽七大崩潰時刻！寶寶哭鬧、開銷爆炸都上榜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「新手爸媽煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大新手爸媽煩惱。

迎接新生命的降臨，對許多人而言是充滿喜悅與期待的時刻，但當新手爸媽正式上陣後，才發現育兒這條路可不容易，突發狀況和日常挑戰接踵而來，常讓人手忙腳亂、無所適從。在眾多新手爸媽面臨的煩惱中，又有哪些引起廣大迴響，是許多有新生兒的家庭都可能遇過的呢？

「奶粉挑選」成新手爸媽熱議話題 「小孩生病」父母心痛又擔憂！

▲ 網友熱議新手爸媽七大煩惱 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對新手爸媽煩惱的討論，以「哺餵相關」的問題最受熱議，從母乳或配方奶的選擇、奶粉及奶瓶的挑選，甚至餵奶過程中新生兒溢、吐、嗆奶的情形等，都讓新手爸媽們傷透腦筋，常見網友於相關討論貼文下留言「真的好會吐奶，需要特別擔心嗎」、「餐餐都溢奶，覺得有點擔心」。

由於市面上奶粉品牌眾多，讓不少新手爸媽陷入選購難題，紛紛發文請益如何挑選，吸引眾多留言熱情分享各品牌的營養成分、幼兒喝後是否易出現腸胃或皮膚問題等的經驗，但不少網友也指出「小孩願意喝才是真的，什麼品牌都是假的」、「每個寶寶都有自己的命定奶粉」，建議「申請試喝瓶」讓孩子親自嘗試才最準確！

而「小孩生病不適」也是新手爸媽常遇的問題，據衛福部網站指出，腸絞痛、腹瀉、發燒及細支氣管炎都是嬰兒常見的健康問題。不少新手爸媽會求助關於腸絞痛的問題，如一位媽媽詢問「寶寶這幾天晚上一直脹氣腸絞痛，都沒什麼睡」，不知是否需換奶粉。

另一位剛離開月子中心的網友也表示「最最最擔心的就是腸絞痛的症狀，到現在還是不明白要如何判斷是不是腸絞痛」。許多人也分享孩子的皮膚及排便等問題，如「我女兒現在2個月，常常有便秘脹氣問題」、「寶寶5個月了，身體長滿濕疹，醫生只開了保濕乳液，寶寶晚上睡覺癢到不停扭動無法入睡」、「脹氣肚子痛紅疹，到底要怎麼辦」，孩子的種種不適都讓爸媽們焦慮又擔心。

另一方面，「小孩托育問題」也備受討論，許多雙薪家庭的爸媽都苦惱究竟該送托嬰中心、找保母或是請家人幫忙帶，一位網友便發文「很猶豫要繼續請育嬰還是送托？還是請長輩幫忙？」，不少留言支持送托，認為「可以讓孩子有社會性的發展跟學到很多東西」，指出學校的學習方式會讓寶寶「長大很快」，而若是請長輩幫忙，則可能因為許多育兒觀念上的不同，導致「反而傷感情」，相關貼文往往引起廣泛迴響。

從幼兒的飲食、健康照護到家長的經濟負擔、工作安排等問題，都是對新手爸媽們精神與耐心的考驗。你也曾是新手爸媽嗎？以上哪些煩惱讓你心有戚戚焉呢？如果你也即將升格準父母，不妨參考以上網友們的經驗，提前有所預備，讓未來的育兒之路更順利吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新手爸媽煩惱」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/21~2025/01/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（已排除抽獎文）

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