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愛情毀在她手裡！女崩潰揭男友「嬤寶」行徑：去哪都要三人行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己超雷的交往經驗。示意圖/ingimage
一名女網友分享，自己超雷的交往經驗。示意圖/ingimage

不少人都曾聽過交往遇到媽寶的故事，但沒想到居然還有人遇到「嬤寶」。有女網友分享自己超雷的交往經驗，她透露男友來自隔代教養家庭，不管去哪約會都要帶著阿嬤「三人行」，而且阿嬤不僅講話超酸、愛談錢，觀念還很保守，最終讓她忍無可忍，果斷放生。

該名網友在Dcard上以「男友約會都要帶阿嬤」為題分享，並好奇大家有沒有遇過類似的經驗。她表示對方家是隔代教養，阿嬤75歲，無疾病纏身、手腳俐落，他們剛交往時不管人在哪裡，都要回家帶阿嬤吃飯，就連去外縣市約會，都會變成「三人行」。

儘管如此，她一開始都沒有覺得這有什麼，還認為男友挺孝順的，但隨著交往時間久了，她感覺彼此關係變調，也覺得約會處處受限不開心，「阿嬤講話喜歡談錢、很物質、也很愛酸人，還主張女生就應該包辦所有家事，而且結婚了就不可以化妝、保養」，這一系列觀念也與她的價值觀背道而馳。

原po表示，有嘗試與男友溝通，希望有2人空間，但對方冷處理，雙手一攤表示「我沒有辦法」，讓她感到無力，最終在交往僅六個月後，主動結束這段感情。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我覺得最忌諱的就是『太孝順』，結婚後就會孝道外包了」、「這種約會帶家人的都很雷」、「什麼？妳遇到量子糾纏、重疊時空？約會！也是要三人行？太刺激了」、「還好分了，不然我只能建議你男友，開房的時候要開三人房，因為要帶阿嬤」、「嬤寶」。

分手 約會 阿嬤 隔代教養

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