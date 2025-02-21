情侶皆高薪「婚後誰該把重心放家庭？」 過來人提1解決方法

以前常聽人說「男主外、女主內」，如今多數是雙薪家庭又講求兩性平等，因此也沒有誰主內、誰主外。有一名女網友發文表示，自己是工程師，男友是牙醫，兩人工作都很忙，因此擔心將來如果結婚後，誰要把重心放在家庭？不少過來人則建議「花錢請人」是最好方法。

原PO在Dcard發文表示，她和男友交往快兩年，剛在一起的時候，自己才從研究所進公司兩個月，隨著案子越來越多，下班的時間也變晚，而男友也有晚診，所以9點多才下班。

她說兩人對於結婚一事有討論過，將來勢必要有一個人把比較多的重心放在家庭，原PO也表示自己對於目前的工作有些職業倦怠，正邊工作邊找面試。她想問大家，「有另一半是牙醫，且自己本身是工程師的女生，會在家庭或工作怎麼取捨？」

貼文引起熱議，「看你們想不想生小孩，我的另一半是工程師，基本上就是加班到晚上，大部分的事情都得我做…」、「我自己是辭職之後找一個朝九晚五的涼缺，總得有一個人顧家呀，除非你們有共識要花錢請掃地阿姨或保姆之類的，但我是覺得這樣過日子也沒什麼意思，好像明明沒心力有家庭硬擠出來的一樣」、「有啊，最後分手了」、「男同事是一線IC工程師，老婆是醫生，兩個都沒有放棄工作耶，不過有共識小孩晚點生」、「如果真的覺得不合，找不到彼此的平衡點，就放棄吧！別耽誤彼此的青春了，光交往就浮現這個問題，就不用想結婚念頭了」。

還有過來人建議花錢請人是最有效的方法，「家務請阿姨打掃就好了吧，明明可以用雙倍的高薪輕鬆過活，幹嘛幫自己增加生活難度？」、「我老公是工程師，我是補教老師，工作時間完全顛倒。我們的做法是能找後援的找後援，能花錢解決的花錢解決」、「我表哥表嫂兩個都是醫師都很忙但高薪，就請保母、請司機、請家教，他們生了三個小孩」、「我老公是醫師，我們是請到府保姆+定期清潔公司鐘點打掃，其他家務平分」。