不是北歐風！婆婆花20萬送二手家具 她崩潰：新家被塞不喜歡的東西

買房後通常會布置自己的家，從裝潢到添購家具，都可以看出屋主自己想要的風格。有一名女網友和老公買房後，原本期待要買一些北歐風的家具來擺放，但婆婆卻搶先花了將近20萬元，買傳統風格的實木家具給他們，讓她抱怨「有自己的家卻被塞入不喜歡的東西」。

這名女網友在Dcard以「婆婆的入厝禮讓我很焦慮」為題發文，表示前陣子和老公買了新房，但存款剩沒多少可以買家具，不過她覺得無所謂，之後存夠錢再來添購就好，只不過自己有幾個要求，「一定要買品質好、好看、符合整體風格的家具（北歐風）」。沒想到日前老公告訴她，婆婆買了價值將近20萬元的家具送他們，讓原PO非常傻眼。

她說這些家具是婆婆跟別人收的傳統風格二手實木家具，包含客廳跟餐廳的桌椅，而且連怎麼擺放婆婆都規劃好了，讓原PO非常焦慮。她說自己很感謝婆婆的贊助，也不想辜負好意，但好不容易有了自己的家，卻被塞入不喜歡的東西，感覺非常地討厭，不知道該怎麼辦才好。

多數人也覺得婆婆的行為讓人討厭，「真的超鳥耶！覺得雖然是好意，但完全沒在尊重妳，叫先生好好跟婆婆溝通」、「拒絕掉…那個不是好意，那個是立威」、「不如直接贊助給你們現金，還是婆婆已經下意識把新家當作日後她也要來居住的地方了」、「拒絕吧，木頭椅子超難坐欸，很硬不舒服，而且沒顧好可能被白蟻吃一個洞」、「過幾天神桌就進來了」、「退掉！現金也不要拿，拿人手短、吃人嘴軟，後患無窮」。

也有網友幫忙緩頰，「我比較好奇的是：是否是因為婆婆的關係，才否決這個好意？換個對象思考一下，如果今天是妳自己父母贊助這傳統風格的家具呢？」、「就先用，之後有錢再換自己喜歡的」、「不能退的話就收下吧，反正家具都不會用一輩子，之後存夠了再換成自己喜歡的」、「如果沒有買家具，我會先用著來，等想換時就處理掉」。