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憑什麼？男友想「合資」買房給爸媽住 網轟：人品低劣的男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友希望她賣掉房子，共同「合資」買更大的房子給爸媽住。示意圖／ingimage
一名女網友的男友希望她賣掉房子，共同「合資」買更大的房子給爸媽住。示意圖／ingimage

情侶間的金錢觀可能有差異，應理性溝通，避免爭吵。一名女網友發文，表示她的男友希望她賣掉房子，共同「合資」買更大的房子給爸媽住，她不理解為何要幫男友爸媽買房，男友卻回答未來是夫妻，一起買房子照顧父母天經地義，對此，網友們紛紛怒轟男友「太自私了」。

一名女網友在Dcard發文，表示男友希望雙方把各自擁有的小房子賣掉，「合資」買更大的房子，給他們爸媽住，原PO不理解這麼做的原因，覺得擁有各自的房子，有各自的生活沒有不好，男友卻表示未來要當夫妻，一起買房子給家人住合情合理，況且爸媽老了也需要他們照顧，原PO還是不能理解男友，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友怒轟男友「自私」，「他沒能力憑什麼要求妳一起盡孝，婚後提都過分的要求，他還敢在婚前提，有病吧」、「妳男友就是典型的孝道外包，是蠻自私的，犧牲妳不顧妳的感受，他比較適合單身，這種的妳還不逃」、「都還沒結婚就想動妳的資產，怎麼好意思啊，這種有什麼好留戀的」、「沒能力還妄想孝道外包，趕快逃」、「找分母還不掩飾的，這種人已經人品低劣，毫無同理心」。

也有網友勸原PO千萬不要跟這種男友結婚，「孝順父母很好，但是不要一廂情願把別人的錢拿去孝順自己的父母。這個男人，邊界感很差，無法尊重他人的意願，千萬不可嫁」、「妳男友照顧父母非常好，但是，妳也要照顧妳父母，我只能建議千萬別結婚」。

也有網友分析男友這麼做的原因，「他最聰明，意圖把婚前財產轉變成婚後共同財產」、「他只是把妳當養他們家的工具人而已，現在跟妳低聲下氣以後還是會各種情勒」、「他只是剛好找到妳這個分母一起分擔他父母的房貸吧」。

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