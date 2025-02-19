問4歲兒未來志向 媽媽聽到「超實際答案」秒當機：誰偷教的？

童年除了快樂成長，更重要的便是探索人生志向。一名母親在Dcard發布貼文分享，近日陪4歲兒子的時候問了未來志願，結果兒子一本正經的回覆「我想上班」，出乎意料的答案讓她原地頓住，忍不住喊：「我的天啊！你才4歲就立志踏入社畜人生？」

原PO表示，近日陪小班的兒子寫作業，題目是「長大後想成為什麼樣的人，想做些什麼」，身為人母，她興奮地問「寶貝，你長大後想做什麼呢」，內心期待著「我要開飛機」、「我要當英雄」等等天馬行空的答案。沒想到兒子一本正經地說「我想上班」，這答案讓她當機三秒，趕緊追問為什麼，兒子卻斬釘截鐵地說「因為我要賺錢」。哭笑不得的原PO內心吶喊「這是怎麼回事？誰偷教你的！」，不禁調侃兒子這麼小就想投身資本主義的懷抱，真的想清楚了嗎？

貼文曝光後吸引不少父母紛紛分享經驗，「8歲兒子對NASA很感興趣，想以後去NASA工作，爸爸我備感欣慰，然後兒子補充想在NASA的餐廳賣披薩」、「3歲的女兒最近也一直說要去上班」、「我4歲兒子說『我不想上班，你們賺錢就好了，我以後都要跟你們住一起，我有你們照顧我就好了』」、「我女兒4歲，她期望長大要結婚」。

也有網友表示「小時候想上班很正常，因為根本不知道上班多辛苦」、「是不是常常聽到長輩在討論錢」、「看來你們讓小孩累積了很多社會壓力呢」、「不會啊，我從小就愛錢，也認為工作賺錢是理所應當的」、「覺得單純可能是你們夫妻對於上班這件事情的正面態度或出門上班前的精氣神狀態讓小孩嚮往」、「等長大後就會說不想上班了」。