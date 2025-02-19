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是貼心還是不細心？隨口說好用「阿嬤系男友」馬上爆買 她哭笑不得

聯合新聞網／ 綜合報導
不同的人表達愛意的方式都不一樣，近日有網友發文，表示男朋友的示愛方式像阿嬤一樣，讓人哭笑不得。圖／ingimage
不同的人表達愛意的方式都不一樣，近日有網友發文，表示男朋友的示愛方式像阿嬤一樣，讓人哭笑不得。圖／ingimage

不同的人表達愛意的方式都不一樣，近日有網友發文，表示男朋友的示愛方式像阿嬤一樣，讓人哭笑不得。

原PO在Dcard發文，表示自己的男友是「阿嬤系」男友，小時候跟阿嬤說哪道菜很好吃，阿嬤就會連煮兩個星期，讓人吃到崩潰，而男友也有差不多的毛病。

只要原PO隨口跟他提哪個東西很好用，男友就會買一堆回來，如凡士林乳液和森田藥妝的面膜，已經在房間裡堆出一座小山了，讓她哭笑不得。雖然都是消耗品，慢慢用總會用完，但男友完全沒問過原PO想要什麼款式，讓她忍不住抱怨，「講不聽欸愛亂買」。

許多網友留言，表示這種阿嬤系男友也不錯，「這是直男的浪漫嗎？務實派的」、「買的都是平價好用的好物欸」、「很可愛啊，雖然有點哭笑不得」、「可以讓我幫忙用掉，單身狗表示羨慕」。

但也有網友反對這種隨便亂買的行為，「該說貼心還是該罵不夠細心，不問一下款式亂買」、「身為男生都看不下去了…我會確認好平常用哪款再去買」、「一兩次還可以，如果每次都這樣亂買會生氣欸。不如直接給我現金，少在那邊自以為貼心」、「日常消耗品的話還比較可以接受，如果是不實用的東西會氣炸」。

Dcard 男友 阿嬤 面膜

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