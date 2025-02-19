快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

男友借3萬出國深造還嗆聲！她難過「沒考慮帶我」 一票搖頭：妳只是ATM

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露男友和她借錢出國學習，態度卻很差。 示意圖／ingimage
一名女網友透露男友和她借錢出國學習，態度卻很差。 示意圖／ingimage

計畫出國學習卻要靠另一半出錢？一名網友在Dcard發布貼文抒發心情，透露男友想去馬來西亞學習，卻要跟她借三萬，而且態度還很差。更讓她失望的是，對方的出國計畫並沒有考慮到帶她一起，自己都沒有出國過卻要贊助男友，讓她心裡有些猶豫。

原PO表示男友已經纏著她好幾天，只為了跟她借三萬，去馬來西亞學習四天三夜。她補充，對方明明是借錢，態度卻很差，揚言不缺這點錢，最壞的打算才是跟她要錢。面對男友的態度，她也忍不住抱怨「三萬說真的是我一個月的薪水」。

原PO表示自己都還沒有出國經驗，男友卻完全不為她考慮，「沒有提想要我跟著出國這點我有點難過」。她傷心表示儘管如此，自己還是有稍微妥協向男友開條件，希望他學會控制脾氣，也希望他去參加兩萬塊的指定課程，由她出錢，男友卻拒絕，她無奈道「我給他是希望看見他回來有所改變，變得更好」。

貼文曝光後，網友紛紛勸分，「妳只是ATM，分手吧」、「不缺妳這點錢叫他自己出啊？乞丐才伸手要錢好嗎」、「不考慮分手嗎」、「妳該不會是心甘情願當他的提款機吧」、「妳就是ATM不是女朋友，妳想太多了」、「感覺大家勸妳也不會醒，可能真的要痛過才知道」。

借錢 兩性關係 男友

延伸閱讀

主管離世、接任者評價差…她秒提離職卻憂空窗期：反悔會被看不起嗎

大公司比較好？過來人細數優缺點 曝最大好處：換工作就知道

隱瞞被動收入10萬…工程師男友老占便宜、租高價房喊AA 她心情複雜

勤儉度日…沒名牌包遭同事嗆窮酸 小資女：該為融入社會花錢？

相關新聞

男友借3萬出國深造還嗆聲！她難過「沒考慮帶我」 一票搖頭：妳只是ATM

計畫出國學習卻要靠另一半出錢？一名網友在Dcard發布貼文抒發心情，透露男友想去馬來西亞學習，卻要跟她借三萬，而且態度還很差。更讓她失望的是，對方的計畫出國並沒有考慮到帶她一起，自己都沒有出國過卻要贊助男友讓他心裡有些猶豫。

關心也被罵…她嘆男友進科技業後越來越暴躁：是我不夠體諒？

如何跟「科技業」的男友相處呢？一名女網友發文，稱她的男友自從進入科技業後，脾氣變得十分暴躁，甚至關心他聚餐的地點，都會被罵，暴躁的情形越來越頻繁，於是詢問網友：「到底該如何改善，是我不夠體諒嗎？」。

是貼心還是不細心？隨口說好用「阿嬤系男友」馬上爆買 她哭笑不得

不同的人表達愛意的方式都不一樣，近日有網友發文，表示男朋友的示愛方式像阿嬤一樣，讓人哭笑不得。

帶1歲半「半獸人」跟團出國…媽分享血淚談 網見1細節讚有誠意

帶幼兒出國旅行有種種不便，不但擔心影響他人，自己也會心力憔悴。近日有網友分享了自己帶著一歲半的「半獸人」跟團去日本的經歷，並直言，「這麼小就別帶出國了」。

【記憶藏寶圖】張炎銘／斜槓作家？

民國100年5月31日，應是個黃道吉日。我接到某圖書公司負責人的電話，答應為我出書，還附上合約。已灰心多時、心如枯井的我...

金玉涼言

富人，財產都不在名下；窮人，名下都沒有財產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。