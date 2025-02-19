男友借3萬出國深造還嗆聲！她難過「沒考慮帶我」 一票搖頭：妳只是ATM

計畫出國學習卻要靠另一半出錢？一名網友在Dcard發布貼文抒發心情，透露男友想去馬來西亞學習，卻要跟她借三萬，而且態度還很差。更讓她失望的是，對方的出國計畫並沒有考慮到帶她一起，自己都沒有出國過卻要贊助男友，讓她心裡有些猶豫。

原PO表示男友已經纏著她好幾天，只為了跟她借三萬，去馬來西亞學習四天三夜。她補充，對方明明是借錢，態度卻很差，揚言不缺這點錢，最壞的打算才是跟她要錢。面對男友的態度，她也忍不住抱怨「三萬說真的是我一個月的薪水」。

原PO表示自己都還沒有出國經驗，男友卻完全不為她考慮，「沒有提想要我跟著出國這點我有點難過」。她傷心表示儘管如此，自己還是有稍微妥協向男友開條件，希望他學會控制脾氣，也希望他去參加兩萬塊的指定課程，由她出錢，男友卻拒絕，她無奈道「我給他是希望看見他回來有所改變，變得更好」。

貼文曝光後，網友紛紛勸分，「妳只是ATM，分手吧」、「不缺妳這點錢叫他自己出啊？乞丐才伸手要錢好嗎」、「不考慮分手嗎」、「妳該不會是心甘情願當他的提款機吧」、「妳就是ATM不是女朋友，妳想太多了」、「感覺大家勸妳也不會醒，可能真的要痛過才知道」。