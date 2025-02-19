關心也被罵…她嘆男友進科技業後越來越暴躁：是我不夠體諒？

如何跟「科技業」的男友相處呢？一名女網友發文，稱她的男友自從進入科技業後，脾氣變得十分暴躁，甚至關心他聚餐的地點，都會被罵，暴躁的情形越來越頻繁，於是詢問網友：「到底該如何改善，是我不夠體諒嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友自從進入科技業公司後，脾氣就變得十分暴躁，常常在閒聊時就被他罵一頓。原PO舉例，今天他說公司要聚餐，原PO關心的詢問聚餐的地點，男友卻暴躁地罵她「什麼都要管」、「問題一堆」，之後一句話都不講，進入「自我保護模式」。

原PO表示，男友每天都很晚回家，彼此只有1到2小時相處的時間，她能體諒男友上班很累，因此也從不談工作上的事，只是偶爾吃飯聊日常。但男友暴躁的情形卻越來越頻繁，雙方都快受不了，對此詢問網友如何改善兩人的關係。

此文一出，不少網友批評男友，認為是「個人問題」，抗壓太低，「我覺得是個人修養問題」、「就巨嬰抗壓性低，生活順遂沒遇過什麼挫折，遇到些壓力就只能對親近的人發洩不滿，這種巨嬰只會覺得自己很厲害自己講什麼都是對，實際上只是個長不大的無能人類」、「妳男友情緒控管蠻不成熟的欸，公司受到的氣只敢發洩給最親近的人」。

也有網友建議多觀察，或帶男友去旅遊，「有時候在情緒緊張的時候，簡單的問候或者詢問可能被對方誤解為質疑或過度干涉。也許妳可以先觀察他的情緒狀況，如果他看起來很疲倦或壓力很大，或許可以選擇少說話，或者用更溫和的語氣來詢問」、「找個假日一起去旅遊，趁雙方比較放鬆的時候，跟他聊一聊」。